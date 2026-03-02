復盛應用小金雞民盛3月底掛牌上櫃 今年可望賺一個資本額

民盛董事長許廷儀表示，集團非高爾夫球運動裝備開發將由民盛主導，主打高單價、高利基型商品，以滿足客戶對高性能裝備的需求，並持續尋找併購機會。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕高爾夫球具大廠復盛應用（6670）轉投資的運動裝備製造廠民盛應用（7811）預計於3月底掛牌上櫃，每股承銷價暫定105元，法人推估，民盛應用今年在新客戶及新產品挹注下，全年可望賺上一個資本額。

民盛為復盛應用於2020年收購的子公司，是復盛應用建構全方位運動裝備版圖的關鍵拼圖。

民盛董事長許廷儀表示，集團高爾夫球具製造主要由復盛應用負責；非高爾夫球運動裝備開發將由民盛主導，主打高單價、高利基型商品，以滿足客戶對高性能裝備的需求，並持續尋找併購機會。

民盛擅長開發及製造皮布料、塑膠射出與金屬件等軟硬異材質結合的功能鞋靴與身體護具，產品線橫跨「從頭到腳」的運動裝備，更涵蓋冰上曲棍球、越野機車、棒球及直排輪等高速度、高強度的運動項目。

民盛應用營運長高文茂表示，民盛目前主要生產基地在泰國，位於曼谷的3個廠分別生產機車靴、曲棍球鞋頭盔、泰國武里南廠則生產運動護具，主要的產品包括冰刀輪滑、重機鞋靴、越野雪靴，以及頭盔面罩、護胸護甲、手套護膝等運動護具。

民盛2024年營收達26.05億元，稅後淨利達2.75 億元，每股盈餘9.18元；2025年前3季累計營收達22.01億元，每股盈餘為 5.44 元，展現穩健的獲利體質，其中冬季和夏季產品各佔營收比重約5成。

近年來公司積極擴產，已於2024年完成全新廠房，並持續導入自動化生產及相關檢測技術，以因應全球運動市場對高品質護具日益增長的需求。

隨著冬奧熱潮延續，緊接著將迎來世界棒球經典賽（WBC）及下半年愛知・名古屋亞運，民盛針對棒球運動所開發的打擊頭盔、捕手護具等專業產品，亦將隨賽事帶動的運動風氣持續深化市場滲透率，預估今年營收可望維持兩位數成長。

