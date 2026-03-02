耳機需求增但整體變數多 美律首季看平

美律今日舉辦法說會。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電聲元件大廠美律（2439）今指出，目前各產品線穩定拓展，首季頭戴式耳機、電競耳機、助聽器貼牌與代工需求強，音箱、電池也將有新產品出貨，挹注營運成長，但因是傳統淡季、加上市場潛在變數多，整體營運以保守看待，審慎應對下半年不確定性。

美律2025年第四季、全年營收皆創新高，因業外收益減退等因素，全年稅後淨利13.37億元、年減37.6%，每股稅後盈餘（EPS）5.36元。從產品比重來看，去年第四季耳機產品線佔整體營收比重67%、揚聲器佔26%，電池、醫療等其他產品線佔7%。

展望首季，美律表示，今年首季手機產品線受惠頭戴式耳機、電競耳機需求增加，挹注營收較去年同期成長，適逢產業淡季，將比去年第四季衰退；揚聲器也將季減，不過手機揚聲器將會年增。

此外，後續電池產品新專案將會進入量產，醫療產品中則會季節性下滑，不過因美國客戶需求強勁，助聽器代工與貼牌需求維持不墜。

美律也指出，今年下半年不確定因素較多，不過大客戶的折疊手機預計在9月問世，美律會在7月至8月提前備貨，是下半年重要動能之一；並持續拓展多元產品線，全年目標是朝更具規模經濟、多元化產品線的方向邁進。

