哈米尼被斬首嚇到習？前CIA官員認證中國1技術落後美國10年

伊朗最高領袖哈米尼遭斬首。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕港媒指出，美國和以色列對伊朗的空襲，以及隨之而來的電子和網路攻擊能力，對中國的情報戰略及其軍隊如何在現代戰爭中使用先進技術來說，是一記「警鐘」。前中央情報局（CIA）官員直言，中國在運用先進技術進行聯合行動方面，仍落後美國10年，暴露了中國軍隊的不足。

《南華早報》2日報導，美以2月28日對伊朗發動的空襲中，除了鎖定伊朗最高領袖哈米尼外，攻擊的目標超過 1000 個，而且首次在實戰中部署仿照伊朗設計的低成本自殺式無人機。

請繼續往下閱讀...

報導稱，除了傳統的空中武器外，美軍再次展現了電子戰、情報收集和人工智慧輔助情報任務在現代戰爭中的重要性。而德黑蘭則用中國製紅旗-9B （HQ-9B）長程防空系統和俄羅斯的S-400，加強其防空系統。

報導坦言，這些系統被認為無法保衛伊朗領空，因為它們未能攔截美國和以色列的空襲，導致哈米尼和其他高級政治和軍事人物喪生。今年 1 月，美國在委內瑞拉進行軍事行動，逮捕其領導人馬杜羅，期間也出現了類似的情況。當時，美國使用 EA-18G「咆哮者」電戰機癱瘓了委內瑞拉的防空系統。

報導說，哈米尼被斬首很大程度上歸功於情報工作。據悉，美國中央情報局跟踪他的日常行踪長達數月，並利用他將出席預定會議的情報來策劃襲擊。空襲的同時，美國和以色列也對德黑蘭發動了網路戰行動，包括入侵多個新聞網站和下載量超過 500 萬次的宗教日曆應用程式 BadeSaba，鼓勵用戶起來反抗政權、敦促武裝部隊放棄武器加入人民陣營的訊息。

喬治城大學教授、美國前中央情報局官員懷爾德（Dennis Wilder）表示，伊朗戰爭可能對中國人民解放軍來說是一記警鐘。美國和以色列軍隊正在展現出卓越的電子戰和網路戰能力，出色的情報收集能力以及陸海空天資源整合的巨大優勢，從而實現一體化作戰。

懷爾德認為，中國在運用這些先進技術進行聯合行動方面，仍然落後美國10年，並暴露了中國軍隊的不足。

中國軍事評論員、前解放軍教官宋忠平表示，電子戰、情報戰和人工智慧在軍事行動中的廣泛應用已成為「不爭的事實」。華盛頓已在針對哈米尼和馬杜羅的行動中運用人工智慧進行分析，實現了「更高的效率、更高的準確性和迅速過濾掉虛假情報的能力」，這對任何國家來說都是一個重要的教訓和借鑒。

中國解放軍退役上校岳剛表示，美國和以色列對伊朗的「高效、精確打擊」表明，現代戰爭「進入了一個以電磁干擾、情報滲透和演算法驅動作戰為特徵的新階段」。岳表示，中國必須加速發展能夠對抗隱身和抗干擾的防空網絡。

岳還表示，北京應該警惕內部滲透和情報洩露，加強關鍵目標周圍的安全警戒，同時加快軍事人工智慧和智慧指揮系統的發展。

岳指出，為了增強抵禦「斬首式打擊」的能力，中國應該推進指揮中心的地下化、分散化和機動化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法