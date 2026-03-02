Uber「空中計程車」拚年底首航 恐因中東局勢攪局？

Uber空中計程車預約服務原規劃於今年稍晚在杜拜啟動首波載客服務，現在恐因美伊戰爭掀變數。（擷取自Uber官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕過往僅存在於科幻電影中的「空中計程車」通勤場景，未來可能將逐步走入現實生活。Uber於2月底公布其城市空中交通（Urban Air Mobility, UAM）布局的最新進展，宣布推出由美國電動飛行器公司Joby Aviation技術支援的「Uber Air」服務。未來乘客將可直接透過Uber App預訂全電動空中計程車，實現從地面到空中的多模式交通接駁體驗。

根據Uber公布的資訊，當乘客在App中輸入目的地後，若行程符合條件，「Uber Air powered by Joby」將作為交通選項之一出現。用戶僅需一鍵即可完成整段旅程預訂，系統將自動整合地面接駁服務如Uber Black與空中飛行段，形成無縫串接的通勤流程。

Joby所開發的全電動空中計程車最多可搭載四名乘客，採用六具可傾斜旋翼設計，最高時速可達 200 英里/小時，單次充電續航里程可達 100 英里。飛行器由持證商業飛行員操作，機艙內配備全景窗戶，並主打低噪音與城市整合設計，以降低對都市聲學環境的干擾。

Joby原規劃於今年底在杜拜啟動首波載客服務，並以阿布達比作為測試基地與基礎建設合作據點。然而，在Uber官方訊息發布數日後，即爆發美伊衝突，伊朗對海灣地區發動攻擊，包括杜拜與阿布達比等地皆受波及，這也讓相關後續推動進程恐面臨不確定性。

目前，Joby已完成超過5萬英里的飛行測試，並進入美國聯邦航空總署（FAA）商業營運認證的最終階段，為未來在美國市場落地鋪路。

去年，Uber與Joby進一步宣布，隨著Joby收購空中接送服務商Blade的乘客業務，計劃於2026年先行將其商業直升機服務整合進Uber App，作為電動空中計程車正式投入營運前的過渡方案，待相關適航認證完成後，再逐步導入全電動飛行服務。未來，雙方計畫將相關服務拓展至包括杜拜、紐約、洛杉磯、英國及日本在內的多個國際城市。

