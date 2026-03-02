經部A+計畫通過3案 南寶樹脂化學工廠研發回收塑料鞋版

經濟部產業技術司今（2）日宣布，再通過凱納、普羅森科技及南寶樹脂化學工廠等3項研發計畫，合計補助約9000萬元。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕 經濟部產業技術司今（2）日宣布，再通過凱納、普羅森科技及南寶樹脂化學工廠等3項研發計畫，合計補助約9000萬元，其中，南寶樹脂化學工廠的「高強韌重塑再生碳纖鞋板技術開發計畫」，可將回收塑料與碳纖維運用特殊微波解黏與熱壓重塑技術，製作高強度且具彈性的鞋板材料。

技術司上月23日召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第3次決審會議，會中通過凱納、普羅森科技及南寶樹脂化學工廠等3項研發計畫，分別針對電動自行車關鍵系統、智慧牙科製造及再生高性能材料等應用領域，相關計畫結合我國在機電整合、精密製造、人工智慧與高分子材料等產業優勢，推動高附加價值產品與關鍵技術自主化，期可協助產業因應全球市場變動、加速升級轉型，並強化台灣在智慧製造與綠色供應鏈中的競爭地位。

其中，凱納「電輔自行車高度整合輪轂驅動單元研發計畫」獲補助2652萬元，首創全球高度整合輪轂驅動單元，將馬達、控制器及感測元件整合於輪轂中，簡化整車系統架構，降低組裝及維護難度，並提升設計彈性。該技術支援國際通用貫通軸規格，可適用於現行自行車車架，使整車廠在不調整既有結構的情況下，即可導入電動化系統，不僅可加速產品開發及市場導入，亦將促進我國自行車產業從零組件供應提升至系統整合方案輸出，強化台灣在全球E-Bike供應鏈的核心地位，並提升產業附加價值與國際競爭力。

智慧醫療與數位製造應用方面，普羅森科技「AI客製化牙醫運用之3D列印與遠端產品設計技術發展計畫」獲補助2400萬元，導入人工智慧輔助設計、製程監控及自動化檢測技術，系統可以依需求快速製作，大幅縮短67%的設計時間，透過高解析度3D列印及即時監測機制，自動調整列印參數以改善牙科數位製程過程中仰賴人工經驗、品質穩定性不足的問題，提升製作效率與產品一致性。該計畫成果可望提升牙科製造流程智慧化及精準化水平，降低生產成本，並提供醫療及牙科服務更高品質、效率更佳的解決方案，為智慧醫療產業注入創新動能，支撐長期產業升級發展。

南寶樹脂化學工廠「高強韌重塑再生碳纖鞋板技術開發計畫」獲補助4000萬元，將回收塑料與碳纖維運用特殊微波解黏與熱壓重塑技術，製作高強度且具彈性的鞋板材料。經過循環再製，鞋板仍可保持90%的原有強度，此外，建立可追蹤標示系統，確保材料從回收、再製到成品的全程可追溯，實現閉循環回收，兼顧產品品質與環保永續。計畫預期可建立示範效應，吸引更多企業投入循環材料研發，提升產業技術水平，推動台灣綠色產業政策目標，促進永續發展及資源有效利用。

