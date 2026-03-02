總統接見2025年企經協會得獎人 期勉全面提升產業

總統接見2025年企經協會得獎人。（企經協會提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕中華民國企業經理協進會理事長羅達賢於今（2）日上午10時帶領第19屆「國家卓越成就獎」南僑投控總裁李勘文、第10屆「國家傑出執行長獎」中國砂輪執行長謝榮哲、第4屆「國家非營利組織總經理獎」臺北榮民總醫院院長陳威明、2025「國家傑出總經理獎」台達電子電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源及威健實業董事長胡秋江、2025「國家傑出台商總經理獎」泰金寶科技鄒孔訓總經理、第43屆「國家傑出經理獎」醫揚科技莊富鈞總經理等共19位傑出經理人，由經濟部何晉滄政務次長、中小及新創企業署李冠志署長陪同，前往總統府晉見賴清德總統，總統府潘孟安秘書長也坐陪。

羅達賢轉述總統致詞時，首先代表全體國人表達歡迎與恭喜之意，並表示各位得獎人無論在哪個領域，都是長期在第一線推動組織成長與產業發展的領袖菁英，能從眾多專業經理人中脫穎而出，誠屬不易。

總統也感謝中華民國企業經理協進會，長期以來扮演政府在推動經濟政策時最不可或缺的合作夥伴，尤其透過開辦高階主管研習課程，持續為國家培養領導人才，共同促進臺灣經濟的發展。

總統指出，去年臺灣經濟成長率在全國人民、各行各業努力之下達到8.68%，創下15年來新高，這是各位、百工百業跟政府一起努力的成果。過去一年政府也跟產業站在一起，因應國際變局的挑戰，為了降低美國對等關稅可能帶來的衝擊，行政院已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提出930億元的資源協助企業穩定經營，為產業轉型升級奠定基礎，不斷提升競爭力，才能走向世界。

總統強調，面對近期美國政府在現行最惠國稅率基礎上，加徵15%關稅等措施，政府團隊已經在第一時間就密切掌握情勢並持續與美方積極溝通，一定會確保臺灣取得最佳待遇不打折扣，並為國家與產業爭取最有利條件，穩健、踏實地因應各項風險與挑戰。

總統表示，展望2026年，政府施政核心目標之一就是「拚經濟」，正在全力推動「AI新十大建設」，目標是讓臺灣不只是半導體的領先者，更要成為全球數位與AI創新的樞紐。這不僅需要政府的政策，更需要各位專業經理人發揮「領頭羊」的作用，才能讓臺灣不只一枝獨秀、而且有廣大的螞蟻雄兵。

總統相信透過得獎人的協助及政府的支持，會讓傳統產業、服務業與農業都能全面提升，讓臺灣經濟成長更有深度、廣度，讓臺灣這塊「世界品牌」持續發光發熱。並盼新的一年和大家一起努力、「做伙打拚」，得獎人也能持續發揮專業與影響力，讓臺灣的實力更強大。

中華民國企業經理協進會至今43年，累計共選出「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」、「國家非營利組織總經理獎」、「國家傑出總經理獎」及「國家傑出經理獎」等各類優秀國家傑出經理共達620位，都是實至名歸的傑出企業人士，深獲工商企業界及社會各界的高度肯定。然而面對國際政經環境劇變、產業數位轉型、人工智慧等科技的快速進展及全球淨零碳排等議題，專業經理人如何找到發展策略是企業需面對的關鍵課題。

2025年各獎項得獎人共有第19屆「國家卓越成就獎」南僑投控總裁李勘文、禾榮科技董事長許金榮；第10屆「國家傑出執行長獎」長興材料董事長高國倫、中國砂輪執行長謝榮哲；第4屆「國家非營利組織總經理獎」：臺北榮民總醫院院長陳威明；2025「國家傑出總經理獎」：台達電子電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源、威健實業董事長胡秋江；2025「國家傑出台商總經理獎」泰金寶科技總經理鄒孔訓；第43屆「國家傑出經理獎」中小企業總經理醫揚科技總經理莊富鈞、義成公司總經理林柏樺、泰北國際雙語學校暨上海台商子女學校董事長楊奕蘭。

研發經理獎包括台積電先進設備暨模組發展三處資深處長蔡明興、聯發科技智慧軟體開發本部總經理曾寶慶、工研院生醫所副所長呂瑞梅；企劃經理獎工研院業務發展處處長傅如彬、鉅怡智慧董事長暨共同創辦人鐘孟良；生產經理獎台積電FAB18A廠長蘇慶煌；人資經理獎慧與（HPE）科技全球人力資源副總經理劉筠棋、光寶科技人資長劉邦亨；資訊經

理獎台達電子集團總資訊長暨資安長曾立峰；法務經理獎中美矽晶法務室處長盧致行；行銷經理獎統一企業物流部經理李森峰；財務經理獎統一企業金融業務部經理張佳沛部等23人，都是各領域的一時之選。

