美伊戰火推升國際能源價格 曾文生:氣價是電價成本重要因子

天然氣價是影響電價平均成本的重要因子。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美伊戰火升溫，帶動國際油價大漲，三月中下旬即將召開電價審議會，台電董事長曾文生表示，今年能源價格比較特殊，首季就有委內瑞拉、美國伊朗等地緣政治衝突，且荷姆茲海峽更遭伊朗封鎖，特別是天然氣會是影響電價平均成本的重要因子，但距離電價審議會尚有一段時間，需再觀察，相信電價審議委員會審慎判斷，目前中油、台電最重要就是穩定供應能源。

曾文生指出，台灣的確很多能源來自中東地區，但中油、台電針對地緣政治爭端產生的燃料不確定性都有進行避險安排，中油也有規劃從其他地區調度。台電部分，可用能源儲存量去進行調節，能夠搭配船期、能源種類使用不同比例。

曾文生也補充，2月28日美伊戰爭爆發，後續荷姆茲海峽封鎖，中東航線約14天，主要影響時間點會是3月15日後，尚有兩星期的反應時間，而初期影響天然氣船約5、6艘，後續還要看戰火激烈程度。

對於波灣荷姆茲海峽危機，他認為，某種程度也是衝著能源供應，能源供應不穩定，對任何民主國家就很頭痛，因為電價影響物價，會帶動通膨，而只要一直通膨，（美方）期待的降息就不會發生，因此也能看到美國大方向採取快速處理，但戰事衝突究竟會多快平息、收斂，全球也在關注。

他強調，中油與台電首要任務都穩定國內能源供應，台電也預估，今年夏季尖峰負載約4294萬瓩，年增接近100萬瓩，夜尖峰負載約3800萬瓩，夜尖峰備轉率可望維持7–8%。

