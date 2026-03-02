習近平「用人新版指南」內幕曝 「拍拍屁股走人」沒戲唱了

一本集結習近平發表一系列演講和指示的書，透露提拔共產黨官員的指南內幕。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國媒體南華早報報導，指出國家主席習近平提拔共產黨官員的指南內幕，一本集結習近平發表一系列演講和指示的書，其中包含了他的一些令人驚訝的措辭。該書由中央黨書出版社出版，恰逢中共中央啟動黨的晉升制度改革，這項改革將在明年領導層換屆之前繼續進行。

自2012年11月以來，習近平發表了一系列演講和指示，其中有一項是直言不諱地警告幹部不要追求負債累累昂貴而無用的「面子工程」。

習近平在2013年中共中央經濟工作會議上的講話節選中說道：「有些官員在舉債的時候可能根本沒想過要還債。什麼時候輪到他們還債呢？」；「我們不能允許一些官員為了取得政治成就而讓政府背負巨額債務，然後拍拍屁股走人，最後一路晉升。」

晉升制度正在發生變化

這項警告反映了該書更廣泛的訊息，即晉升制度正在發生變化。

習近平在今年1月份的一次會議上說：「在領導層換屆期間，我們必須保持警惕，提拔真正忠誠、可靠、負責的幹部，確保不讓任何『兩面派』（two-faced）官員上台」。

這些摘錄，其中一些是首次公開，詳細闡述了習近平改革考核制度的願景，強調政治忠誠，同時摒棄了以往在晉升決策中以國內生產總值為重點的做法。

今年1月，他呼籲建立更合理和合適的評估體系，以促進地方發展，防止陷入以數字為基礎的晉升惡性循環。

這次習近平講話集結，正值中國政治日程的關鍵時期，地方和省級權力交接正在進行，北京也準備批准一項新的五年計劃。

此次人事變動將為明年秋季召開的黨的二十一次大會鋪平道路。大會將決定黨的高層領導，包括政治局和中央委員會的新陣容。

