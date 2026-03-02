美國兩度發起斬首行動 韓媒：斷中國廉價石油來源 挫其戰略優勢

美國今年先後對委內瑞拉和伊朗發動斬首行動，活逮委國總統馬杜羅（圖左），並炸死伊朗最高領袖哈米尼（圖右），韓媒認為，這是要斬斷中國廉價的石油供應，並打擊中國的戰略優勢。（資料照，歐新社、法新社，本報合成）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國夥同以色列2月28日對伊朗發動突襲，《朝鮮日報》分析指出，此舉意在向中國施壓，因中國是伊朗的重要盟友，也是伊朗原油的主要進口國。與美國今年稍早襲擊與中國關係密切的委內瑞拉，以遏制中國在拉丁美洲的影響力類似，美國這次空襲伊朗也被視為具有遏制中國的戰略意義。伊朗是「金磚國家」和中國主導的上海合作組織（SCO）的核心成員，也是「一帶一路」倡議在中東地區的樞紐。

美國一直關注中國和伊朗的石油貿易。市場研究公司Kpler 1日發布的數據顯示，去年中國平均每天進口約138萬桶伊朗原油，是伊朗最大的原油買家，占伊朗海上原油出口總量逾80%。伊朗原油占中國海上原油進口總量的13.4%，而中國約三分之一的原油進口經由荷姆茲海峽。

中國一直從包括伊朗在內的受制裁國家進口低價原油，來提升其製造業的成本競爭力。如果伊朗的石油供應被切斷，這項戰略預計將面臨重大衝擊。如果伊朗封鎖荷姆茲海峽的風險升高，緊接而來的航運中斷、保險費上漲和運費飆升，都可能推高中國的能源進口成本。

此外，作為委內瑞拉石油的最大進口國，中國去年從委內瑞拉進口了約4.5%的海上原油，但自美國今年1月推翻委內瑞拉總統尼古拉斯馬杜羅以來，這項進口實際上已經停止。

美國智庫「能源研究所」（IER）在最近的1份報告中指出：「委內瑞拉馬杜羅政權的垮台，以及伊朗政治前景的不確定性，可能會動搖目前使中國受益的格局。如果伊朗發生永久性的政治變革，中國將失去另1個穩定且低成本的石油供應國。與世界最大石油生產國美國相比，中國將處於戰略劣勢。」

因此，中國對美國襲擊伊朗事件反應敏感。中共中央外事工作辦公室主任（兼任外交部長）王毅1日與俄羅斯外長通電話時表示：「暗殺主權國家領導人、煽動政權更迭的行為是不可接受的。中國一貫堅持『聯合國憲章』宗旨和原則，反對在國際關係中使用武力。」

中國外交部也發表聲明稱：「然而攻擊和殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權和安全，中方對此堅決反對和強烈譴責，並敦促立即停止軍事行動。」不過，該聲明並未直接提及美國總統川普，有分析認為中方此舉意在收斂語氣，以為川普3月底訪問中國鋪路。

