美伊開戰股匯雙跌！新台幣重貶1.8角 明日恐測試31.5元關卡

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊開戰引發全球避險情緒升溫，資金湧入債市與金市，美元指數大幅反彈。台股今（2）日開盤一度重挫逾800點，尾盤跌幅收斂，但仍下跌319.4點，收在35095.09點；新台幣兌美元匯率盤中一度重貶逾2角，終場收在31.431元、貶值1.8角，終止連4升，成交量為28.59億美元。

二二八連假期間，美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊。儘管伊朗最高領袖在美方襲擊中身亡，但伊朗政府軍隨即展開反擊，中東多處機場被迫關閉，市場憂心衝突擴大。受地緣政治風險升高影響，國際油價與金價同步走揚，避險資金湧入公債市場，美國公債殖利率走低，美元指數則強勢反彈。

在國際金融市場動盪下，台股今日震盪收黑，三大法人合計賣超428.69億元，其中外資連續兩個交易日賣超，且今日賣超金額擴大至389.88億元。

新台幣在外資匯出與美元轉強的雙重壓力下走弱，早盤開盤不久即失守31.3元關卡，盤中最低觸及31.456元，尾盤在央行進場調節下，貶幅略為收斂，不排除匯價明日測試31.5元整數關卡。

匯銀主管指出，目前市場密切關注美伊戰事後續發展。若戰事能快速落幕，且雙方很快和解，隨著股市反彈，新台幣匯價也有機會止貶回升；但若衝突持續擴大，帶動通膨預期升溫、外資持續撤出，資金轉向避險資產，新台幣恐有失守31.5元關卡的壓力。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數大漲0.72%；亞洲主要貨幣全面走弱，其中新加坡幣重挫0.74%、人民幣貶值0.63%、日圓貶0.59%，新台幣亦下跌0.57%。

