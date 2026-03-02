嘉義燈會TECH WORLD館要門票？經濟部：無售票、免費參觀

經濟部表示，嘉義燈會TECH WORLD館採免費參觀制，呼籲民眾勿購買來路不明的預約QR Code或票券。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣燈會TECH WORLD館1日正式開幕，但社群平台出現「台灣燈會TECH WORLD館門票轉售」相關訊息，經濟部強調，TECH WORLD館為2026「台灣燈會」展館之一，採免費入場機制，並未對外販售任何形式之門票或收費票券，網路社群出現之販售或加價轉讓行為，均非主辦單位授權或認可之行為，呼籲民眾切勿購買。

經濟部說明，該館採線上預約及現場排隊方式分流入場，目的在於維持良好參觀品質與館內安全容量。所有預約QR CODE皆為免費，不得轉售、交換或以任何形式收取費用牟利。網路社群出現之販售或加價轉讓行為，均非主辦單位授權或認可之行為。

經濟部呼籲民眾切勿購買預約名額，以避免權益受損或衍生糾紛。若發現疑似轉售情形，主辦單位將視情節取消該預約資格，並保留相關處理權利。

TECH WORLD館自3月2日至3月15日，每日上午10時至晚間10時開放參觀。經濟部指出，目前線上預約名額已全數額滿，每日現場開放約5000位排隊入場名額，請民眾配合現場工作人員引導與分流安排，共同維護良好參觀品質。

