勤凱去年全年EPS達7.05元 股利4.7元創新高

〔記者張慧雯／台北報導〕電子材料大廠勤凱（4760）今日董事會通過去年全年財報每股稅後盈餘（EPS）7.05元，包含去年第4季營收、獲利、每股盈餘（EPS）均創單季歷史新高，同時決議配發4.7元股利，寫下史上最佳股利紀錄。

勤凱去年第4季營運走揚，整體銅膏、銀膏出貨量均持續成長，且客戶滲透率顯著提高。去年全年營收19.06億元、年增28%，優於同業平均，獲利方面，雖第二季受到新台幣快速升值、匯兌損失影響，但全年稅後盈餘仍達2.23億元、年增17%，EPS為7.05元，持續寫下歷史新高。

董事會也通過去年配發4.7元股利（現金4.5元、股票0.2元），為史上最佳配發水準，配發率達67%，也是第13年配發股利；此外，董事會考量因國際原物料價格高漲，為提高採購競爭力與健全財務體質，通過將發行可轉換公司債（CB）4億元。

至於營運方面，儘管2月工作天數受農曆新年、228連假影響僅14天，但單月營收仍達1.7億元、月減18.59%、年增19.49%，累計前二月營收3.79億元、年增41.34%；展望3月營運，勤凱認為，雖國際銀價持續走高，但客戶維持元月拉貨水準，銅漿出貨的量，預期營運將重返成長軌道。

