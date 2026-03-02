台灣大攜手AST SpaceMobile推進標準手機直連衛星

台灣大哥大與AST SpaceMobile將在台灣推動太空基地台，與既有行動網路協同運作，布局星地整合立體網路，強化通訊韌性。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大今（2）日宣布，與全球首家實現手機直連衛星的通訊業者AST SpaceMobile，於MWC世界行動通訊大會簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」。台灣大指出，雙方將在台灣推動太空基地台與既有行動網路協同運作，加速星地整合通訊架構落地，強化全時全地連網能力與通訊韌性。

台灣大總經理林之晨表示，此次與AST SpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，象徵台灣大在星地整合通訊布局上的關鍵一步，後續將持續推進星地整合布局，逐步拓展消費者、企業應用及緊急應變等多元場景。

AST SpaceMobile總裁Scott Wisniewski表示，台灣正以前瞻性的布局強化通訊韌性，將太空基地行動寬頻納入國家基礎建設體系。此次與台灣大哥大的合作，透過其建置的地面衛星站與AST SpaceMobile太空基站連動，提供一套可直接支援日常行動通訊裝置的無縫通訊架構，用戶無需更換額外通訊設備即可體驗無縫網路服務。這項合作的核心在於提升網路的持續運作能力，並在關鍵時刻確保連線服務不中斷。這代表行動通訊發展的方向，也是一個更具韌性、面向未來的通訊生態系。

林之晨表示，本次合作聚焦於利用位於500公里以上高空的AST SpaceMobile衛星，發射台灣大的行動通訊訊號，以直接連接標準智慧型手機（Direct to Cellular, D2C）技術，讓使用者在既有行動通訊裝置上，無需更換或加裝專用設備，即可於基地台訊號難以覆蓋區域，或特定時段與情境下無法取得行動服務時，仍維持基本連線能力；並可於特殊天災影響網路服務、緊急時間地點之應變需求、關鍵韌性通訊場景發揮強大韌性應用潛力。相較於傳統衛星通訊須搭配專用衛星終端與大型天線設備，D2C技術可直接透過消費者隨身攜帶之終端設備取得衛星服務，使衛星連接更為便利且具成本效益。

AST SpaceMobile致力建構全球首個可由一般智慧型手機直接連接之太空蜂巢式寬頻網路，其BlueBird衛星陣列採用大規模相控陣天線設計，單顆衛星展開面積約達2400平方英尺，屬低軌衛星中規模領先的天線架構，突破傳統地面網路的地理限制，推動行動通訊邁向星地整合新階段。

AST SpaceMobile目前已與AT&T、Verizon、Vodafone、Rakuten、Google、American Tower及Bell等國際電信業者建立策略合作關係，推動D2C服務發展；同時亦與美國太空發展局、美國國防部及新加坡國防科技局等機構簽署多項合作協議，加速衛星行動通訊於人道救援、災害應變與關鍵基礎設施場景的全球部署。

