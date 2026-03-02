中東戰火失控！杜拜富豪正「狂逃往這城市」 私人飛機租金飆高

利雅德的機場是當前區域內少數仍運作的機場之一。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國、以色列聯手攻伊朗，區域軍事衝突升溫，美媒報導，海灣地區受困的超級富豪與高階主管們，正在尋求安全撤離的重要通道，開始湧向沙烏地阿拉伯的首都利雅德（Riyadh）。

美國新聞網站《Semafor》，過去幾年，包括阿布達比與杜拜在內的城市，吸引了富裕人士前來享受全年陽光、免稅生活及安全環境。然而，週末伊朗飛彈與無人機襲擊這兩座城市，以及卡達與巴林，一些人紛紛嘗試逃離。

報導指，利雅德的機場是區域內少數仍運作的機場之一，迫使困在海灣其他地區的企業高管與家人們，長途跋涉才能搭乘私人或商業航班離開。

據知情人士透露，私人安保公司已預訂多輛SUV，將人從杜拜長途送至利雅德，然後再搭乘包機離開該地區。撤離人群包括全球金融公司高階主管，以及在當地出差或度假的高收入人士。對私人飛機與SUV的需求激增，也推高了租金價格。

私人飛機仲介公司Vimana Private執行長Ameerh Naran表示，「沙烏地阿拉伯是目前想離開海灣地區的人唯一選擇」，他說從利雅德飛往歐洲的私人飛機費用已高達35萬美元（約新台幣1100萬元）。

當衝突於2月28日晚間波及杜拜時，安保公司曾考慮經由阿曼撤離，但在3月1日伊朗攻擊阿曼港口與油輪後，這條路線被迫中止，讓利雅德成為最安全的撤離通道。

