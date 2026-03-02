AI、半導體投資擴廠潮 台電估5年新增用電逾500萬瓩

台電預估未來5年AI半導體投資擴廠，用電增破500萬瓩。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生2日表示，AI雖充滿想像，但也耗費龐大算力，而台灣是AI發展的前沿，半導體相關的晶片生產、封裝、記憶體等產業在台灣「投資非常顯著」，用電量不亞於資料中心，台電已盤點未來五年相關業者的建廠、擴廠等投資帶來的新增用電量會超過500萬瓩，是過去用電成長量2到2.5倍。

曾文生指出，台灣經濟發展動能聚焦AI，而AI演算、機器人發展等要使用的能源都是電力，包括AI伺服器、晶片生產、記憶體等供應鏈在台灣的投資非常顯著，以一座一座晶圓廠來看，用電量就要20萬瓩，不輸資料中心耗電量。

台電估算，2026年到2030年期間，相關業者投資建廠計畫所新增的用電量就高達530到540萬瓩，等於平均一年增加1百萬瓩，是過去用電成長量2到2.5倍，他說，AI很明確拉動用電成長，是「台電從未遇過的現象，也是重大挑戰」。

尤其半導體廠的生產稼動率極高，台電機組安排量要備妥一定乘數。根據台電規劃，今年新增接受調度的機組量也會打破歷史紀錄，包括興達、台中各兩部機組、合計有520萬瓩會接受調度。

曾文生強調，台電其實從北到南都再興建機組中，協和、大潭、通霄、台中二期準備今年要招標，而民營電廠麥寮兩部機組也正在興建中，另外核能重部分，也啟動安全檢查。

除了電源端強化之外，AI算力應在電網強韌的地點設置。他強調，電網重新規劃與分析很重要，像有些城市提出要蓋算力中心，就要及早規劃電網，很多廠商找地後「第一件事情問電」，台電認為「電力是城市競爭力」，曾文生也說，AI願景十年、二十年內會出現，用電現在就要規劃，盼社會支持台電全力投入相關建設。

