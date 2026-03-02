揮軍新南向布局 遠東銀與國際銀行籌組印度Piramal Finance聯貸案

遠東銀與德意志銀行、三井住友銀行、星展銀行等全球與當地金融機構，共同承銷主辦印度指標性非銀行金融機構（NBFC）總金額達4億美元的海外商業借款聯貸案。（圖為遠東銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕遠東銀深耕國際聯貸市場再創佳績，與德意志銀行（Deutsche Bank AG）、三井住友銀行（SMBC）、星展銀行（DBS Bank）及Axis Bank等全球與當地知名金融機構，共同承銷與主辦印度指標性非銀行金融機構（NBFC）Piramal Finance總金額達4億美元的海外商業借款（ECB）聯貸案，並於日前在臺北成功舉辦聯貸銀行團說明會（Roadshow）。

為展現對臺灣金融市場的高度重視，Piramal Finance 的執行長 Jairam Sridharan特別帶隊進行為期三天的訪臺行程。在臺期間，執行長不僅親自出席2月25日於臺北舉行的聯貸銀行團說明會，更與多家臺灣指標性銀行進行會晤，親自向本地金融圈闡述該公司策略與未來成長藍圖。

遠東銀表示，近年持續積極拓展海外業務，並響應新南向政策的佈局趨勢，曾獲金管會頒發「新南向政策目標國家授信優等獎」表揚。聯貸銀行團說明會後，該行法人金融事業群副總季正華表示，印度作為新南向市場的重要核心，其優質企業的資金需求正是遠東銀發揮跨境金融實力的最佳舞臺。而本次參與承銷Piramal Finance合計4億美元聯貸案，不僅協助該公司取得長期穩定的資金來源，也展現遠東銀新南向市場的深耕成果。

其中，Piramal Finance近期亮眼的營運成長與轉型成效，穩健體質獲國際市場認可。根據其最近期財報，受惠於近年積極轉型至零售金融的策略，公司2025年第四季稅後淨利大幅成長940%，達到40.1億盧比（約新臺幣13億元）。此外，其資產管理規模（AUM）也繳出年增23%、達到9669億盧比（約新臺幣3050億元）。

為配合成長動能，Piramal Finance正積極重塑其商業模式，目標為資產管理規模於2028年第一季前翻倍提升至1.5兆盧比。在擴張零售版圖的同時，該公司依然保持強健的財務體質，近期甫獲知名信評機構CRISIL將其長期債務評為AA+/穩定，標普全球評級調升至BB/穩定。

本次臺北Roadshow的圓滿成功及4億美元聯貸案的順利推進，不僅幫助Piramal Finance加速國際化佈局，亦展現遠東銀拓展亞洲金融市場、主導國際大型跨境聯貸案。

