他贈與兒子房產 因這一步多繳稅金12.9萬

高雄國稅局表示，父母贈與子女不動產時，若代繳土增稅及契稅，將會增加一筆可觀的稅金。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國人常有規劃房地資產傳承下一代的習慣，但往往容易忽略土地增值稅及契稅的負擔對象會影響贈與稅的計算。財政部高雄國稅局表示，近期高雄市就有一位民眾，將名下房地贈與孩子，並主動代繳土增稅及契稅，因代繳稅款若視為贈與，因此多負擔一筆贈與稅12.9萬元。

高雄國稅局說明，根據「遺贈稅法施行細則」第19條規定，不動產贈與移轉所繳納的契稅或土地增值稅，得自贈與總額中扣除；但若由贈與人代繳，根據「遺贈稅法」第5條第1款規定應以贈與論，併入贈與總額中計算。

甲君於2025年將土地公告現值及房屋評定現值合計900萬元的房地贈與兒子乙君，土增稅及契稅共繳納129萬元；原本應繳納贈與稅52.7萬元〔（900萬-免稅額244萬-129萬）×稅率10%〕，但甲君代兒子出資繳納土增稅及契稅，沒想到這種「慈父代繳」的行為，在稅法上被視為另一筆贈與，導致應納贈與稅額增為65.6萬元〔（900萬＋129萬）-免稅額244萬-129萬〕×稅率10%〕，多繳了12.9萬元，讓甲君懊惱不已。

高雄國稅局提醒，長輩在規劃不動產傳承時，若代受贈子女繳納「土增稅」及「契稅」，就會增加一筆可觀的稅金。民眾在申報時，請務必保留已完納的稅單影本及相關資金支付證明，以確保節稅權益，妥善做好稅務規劃，才能讓不動產贈與的心意圓滿。

