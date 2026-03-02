投資百億後再加碼 緯創高雄研發大樓1期動土

緯創資通今天於前鎮科技產業園區，舉行高雄研發大樓1期工程動土。（經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕緯創資通持續加碼投資高雄，繼投資百億的「緯創高雄廠」後，今（2）日於前鎮科技產業園區舉行高雄研發大樓1期工程動土典禮，總投資約24億元，預計創造約3千就業機會。

包括經濟部次長賴建信、高雄市長陳其邁、緯創資通總經理暨執行長林建勳等產官界人士，今天共同出席動土典禮，緯創預計於前鎮科技產業園區，分三期興建1棟園區宿舍、2棟產業研發辦公大樓。

請繼續往下閱讀...

陳其邁表示，緯創自2015年在捷運鹽埕埔站O2共構大樓建立高雄研發據點，領先南部企業推動「台北薪資、高雄生活」的育才策略；並於2020年、2021年分別成立高雄研發中心及國泰研發中心，2025年啟用前鎮園區宿舍。緯創在高雄的投資，包括此次動土的研發大樓1期工程，以及投資百億元、預計今年竣工的「緯創高雄廠」，象徵企業對高雄投資信心的持續深化。

陳其邁強調，高雄配合經濟部的半導體「S廊帶」計畫，從先進封裝、零組件設備到材料供應鏈，市府與經濟部都提供最強大的支持，「最近AI產業發展神速，緯創絕對是帶領大家前進的領頭羊」；他也保證高雄水、電資源充沛，將以最優質的行政效率與基礎設施，成為企業最堅實後援。

緯創資通總經理暨執行長林建勳表示，緯創第一階段園區宿舍已於去年4月完工並投入營運，提供逾1300個床位，目前入住率已近8成；第二階段首棟研發辦公大樓將打造地上11層、地下2層，總樓地板面積約7122坪；隨著計畫進度推進，第三階段也將規劃為研發辦公大樓，建構更完整的高階研發基地。

林建勳指出，位於前鎮科技園區內的「緯創高雄廠」即將於今年完工，未來隨研發大樓落成，將可創造更多在地就業機會，為南台灣科技產業發展注入實質動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法