信錦打入美系低軌衛星供應鏈 低軌衛星產品營收有望跳躍式成長

信錦董事長陳秋郎率領公司成功打進低軌衛星新領域。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐及機構件大廠信錦（1582）近年成功打進美系低軌衛星供應鏈，隨著衛星發射次數與數量增加，衛星更進一步升級，信錦低軌衛星訂單滿手，產品線從EMI（電磁干擾）降噪蓋、天線，進一步擴增至地面接收端的散熱片、烘烤盤、支架與底座，今年來自低軌衛星產品營收有望呈現跳躍式成長。

信錦表示，去年雖受惠於低軌衛星及高階電競機種需求穩定成長，但因總體經濟、匯率波動等因素影響，PC終端換機需求趨於保守，去年合併營業收入為86.79億元，年減7.7%，營業毛利為20.4億元，營業毛利率為23.5%，營業利益為7.52億元，營業利益率8.7%。全年稅前淨利達8.73億元，歸屬於母公司之稅後淨利為4.97億元。以加權平均股本計算，去年每股稅後盈餘（EPS）3.45元。

請繼續往下閱讀...

展望今年，信錦指出，隨著低軌衛星產業需求強勁成長及產品新專案陸續導入，將提升信錦企業在低軌衛星產品的營收規模，雖然產業仍面臨諸多挑戰，面對多變的市場環境，信錦將持續強化研發創新，深化既有產品的滲透率及延伸領域，拓展產品組合，將集團資源聚焦在太空衛星相關領域，以全球產能（台灣、中國、越南、泰國）全力配合客戶需求，彈性調整配置，以應對市場的快速變化，追求長期穩健成長，公司對於未來展望審慎樂觀。

信錦董事會今日同時決議，擬配發每股3元的現金股利，現金股利發放率高達87%。若以今日收盤價75.2元計算，殖利率達4%，展現公司持續穩定的高配息政策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法