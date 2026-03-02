中東戰火別搶快逢低買進！分析師：標普500跌逾10％再出手

中東戰火引發市場掀起避險交易。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中東緊張迅速升溫強化了避險交易，法國外貿銀行美國利率策略主管布里格斯（John Briggs）指出，「襲擊規模與伊朗的報復行動都超出市場預期」，交易員將採取「先避險，問題以後再問」的策略。

報導說，交易員在2日開盤後，將焦點全放在能源市場，亞洲交易時間，他們湧向避險資產，美元大漲、瑞士法郎走高，金價飆漲2.5%，布格里斯預期美國公債上週五的走勢將延續，當時短期殖利率跌至2022年以來最低水準。

投資顧問公司Roundhill金融分析師馬薩（Dave Mazza）表示，他密切關注荷姆茲海峽的運輸，該狹窄水道處理約全球4分之1的海上石油貿易。他說，「這是關乎荷姆茲海峽的風險，而非報復。如果航運維持暢通，股市就能撐過去，否則，一切難以逆料」。

天利投資（Columbia Threadneedle Investments）投資組合經理胡塞尼說，全球股票與信用的估值偏高，使投資人較易傾向降低風險。市場已因美國關稅政策的轉變、人工智慧（AI）的衝擊以及私募信貸有關壓力而感到不安，他表示，「去風險的程度沒人說得準」。

巴克萊策略師則警告，不要搶快逢低買進。他們說，投資人已習慣地緣政治衝突迅速消退，但這次事件可能持續較久，相關風險包括美軍的傷亡、對伊朗領導高層的襲擊以及荷姆茲航道的斷航。

巴克萊全球研究主席拉賈亞克沙（Ajay Rajadhyaksha）說，「風險回報似乎不怎麼吸引人，如果股市下滑到足夠程度（比如標普500跌逾10%），可能是買進時機，但現在還不是時候」。

嘉信理財總經研究與策略主管高登（Kevin Gordon）說，中東戰火在一定程度上將推升油價，引發短期通膨恐慌，使股市震盪，「但我認為投資人必須思考『頭版風險』（front-page risk）與『利潤風險』（bottom-line risk）的差異。如果這場衝突不會對成長或收益產生實質的後續影響，那麼任何負面的股市反應都可能是暫時的」。

東方匯理（Amundi）首席投資長孟文睿（Vincent Mortier）預期，短期內油價上漲（5%至10%）、美國利率降低、金價走高、股市小跌（約1%），「在市場處於史上高檔之際，這為進行一些合理的獲利了結提供理由」。

