記憶體封測漲價 南茂1月獲利0.24元、年暴增23倍

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂（8150）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今（2）日下午依規定公告財務資訊，1月營收22.9億元、年增31.2%，稅前淨利2.06億元、年增67.66倍，稅後淨利1.69億元、年增27.16倍，稅後每股盈餘0.24元，年增23倍，單月就賺去年第1季獲利。

南茂受惠記憶體價格缺貨漲價，封測需求上揚，為了反映成本，去年第4季調漲封測價格，今年第1季也再度調漲，帶動獲利顯著增長。

南茂日前法說會指出，目前記憶體封測產能持續滿載，有的記憶體客戶加價2倍價格，仍是無法滿足需求，且有多個客戶願意簽長約下單，先付款給予保障最低稼動率，今年營運將優於去年，下半年較上半年為佳。南茂預估今年DDR5相關測試產能預計增加約1至2成。

南茂去年全年營收239.33億元，稅後淨利4.95億元，每股稅後盈餘0.7元，其中，第四季受惠漲價效益，營收65.21億元、季增6.1％，毛利率14.3％、季增1.9個百分點，稅後淨利5億元、季增逾四成，每股稅後盈餘0.72元。南茂董事會已決議去年盈餘擬每股由資本公積配發現金1.23元，待今年5月股東常會通過後配發。

