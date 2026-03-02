接見美國半導體產業協會 賴總統：台美是領航AI的全方位戰略夥伴

賴清德總統表示，台美在半導體與高科技領域的合作成果早已超越單純的產業鏈結，而是共同維護經濟安全、科技韌性與民主價值的全方位戰略夥伴。（圖擷取自總統府提供影片）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見美國半導體產業協會（SIA）訪問團時表示，台美在半導體與高科技領域的合作成果早已超越單純的產業鏈結，而是共同維護經濟安全、科技韌性與民主價值的全方位戰略夥伴；期盼雙方在技術標準、人才培育、資安及數位韌性等議題上強化合作，一起成為AI時代中最值得信賴、最具韌性的領航者。

賴清德表示，近年來，由於地緣政治劇烈變動、全球供應鏈重組，半導體產業的安全與韌性已成為各國關注的議題。台灣和美國是理念相近的民主夥伴，在半導體與高科技領域的合作成果早已超越單純的產業鏈結，而是共同維護經濟安全、科技韌性與民主價值的全方位戰略夥伴關係。

賴清德進一步指出，面對全球半導體競爭加劇，台灣身為全球半導體重鎮之一，將秉持「務實、開放、互信」的原則，持續深化與美國及民主友盟國家的合作，共同打造更具韌性與多元化的非紅供應鏈，並在AI與先進半導體領域形成互利、互補、與共榮的合作新模式。

賴清德肯定「美國半導體產業協會」長期致力於促進國際半導體合作與推動產業創新，並在台美合作扮演積極角色，包括公開支持台美儘速解決雙重課稅問題，期盼未來持續透過對話，讓台美在技術標準、人才培育、資安及數位韌性等議題上進一步強化合作，一起成為AI時代中最值得信賴、最具韌性的領航者。

美國半導體產業協會總裁紐弗（John Neuffer）表示，穩固的雙邊經貿關係對半導體產業至關重要，也祝賀賴總統率領行政團隊成功完成「台美對等貿易協定」（ART）及「台美投資備忘錄」（MOU），並鼓勵台美雙方盡速落實這兩項協議，為半導體產業建立更穩定且可預測的發展環境。最後，紐弗對美台半導體合作的持續深化表示樂觀，並肯定台灣承諾在美國擴大半導體產能投資。

