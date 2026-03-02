經部推產學共創引擎 虎尾科大開發下世代eVTOL無人機、TF500定翼無人機

虎尾科大開發下世代eVTOL無人機，透過旋翼與定翼的轉態減少電力消耗。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部園區管理局（園管局）推動「產學共創引擎」，推動一園區一學校模式，以擴大多元學研參與，進而帶動園區轉型升級，成果包括虎尾科大開發下世代eVTOL無人機、TF500定翼無人機等軍用無人機。

園管局今舉辦「產學攜手共創園區升級成果記者會」，園管局副局長劉繼傳說明，全台共有81個產業園區，已有72處園區開放廠商進駐，佔全國總製造業家數14%，貢獻年產值高達10兆元，並提供73萬個就業機會。

劉繼傳說明，園管局是第一線服務型機關，在供應鏈重組、AI與數位導入需求加速及淨零轉型等趨勢下，廠商需調整技術升級、人才培育及營運模式以維持市場韌性與供應鏈競爭力，包括製程改善、自動化技術、補足實務人才缺口、供應鏈合規等。

劉繼傳指出，有鑑於此，園管局啟動「產學共創引擎」，推動一園區一學校模式，以擴大多元學研參與，進而帶動園區轉型升級。近三年來每年已有超過30所學校、約500位專家學者投入，累計關懷廠商超過5400家次、輔導超過900家次。

明新科大校長呂明峰說明，明新科大與新竹產業園區合作「半導體人才產學共育」計劃，2019年建置全台大學首座「半導體封裝測試類產線示範工廠」、2021年成立首個「半導體學院」，並與封測廠力成科技合作培育新進IC封裝工程師。

龍華科大校長葛自祥說明，龍華科大與明基透析科技合作洗腎（血液透析）透析器導入AI辨識，取代人工檢驗，強化AI影像辨識技術，提升產線即時檢測效能與穩定度。

虎尾科大副校長陳大正說明，雷虎科技投資3000萬元設立「雷虎-虎尾科大聯合研發中心」，專注在研發「可變形多軸型無人機」，以全部台灣製造為目標，目前虎尾科大已開發下世代eVTOL無人機機型，發展自主研發能力，同時強化無人機資通訊安全技術，並與雷虎科技共同開發出「TF500定翼無人機」，可增加30%飛行時間，協助建立國防自主量能。

正修科大副校長黃柏文與世德工業董事長陳光裕說明，正修科大與世德工業針對電動車車體安全結構品質，建立汽車用扣件的材料資料庫，促進扣件業智慧化升級，並已培育10名研發工程師進行產業優化。

