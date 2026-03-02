仁寶首季AI業績翻倍季增 今年伺服器貢獻10％營收

仁寶預期今年首季AI伺服器業績季增3位數百分比，全年伺服器營收占比可望突破一成。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）總經理Anthony Peter Bonadero今天在法說會指出，集團持續推動AI轉型布局，隨著AI伺服器產品進入放量階段，預期今年首季AI伺服器業績季增3位數百分比，全年伺服器營收占比可望突破一成，其中來自AI伺服器貢獻的金額高達80%，並進一步以2027年伺服器營收占比挑戰總營業額兩成作為中期目標，加速由傳統PC代工，朝AI系統解決方案供應商轉型。

Bonadero說，仁寶已與既有客戶及新客戶同步推進，涵蓋雲端服務供應商、企業端與零售通路，並持續擴大客戶結構。2026年上半年伺服器訂單能見度明確，第一季出貨動能強勁，全年成長動能延續至下半年。產品布局方面，仁寶已展示高密度液冷AI伺服器，並推出以NVIDIA GB300為核心的平台，同時導入RTX AI架構，顯示產品已逐步從單板層級，向系統與整櫃解決方案升級。

隨著AI伺服器競爭走向標準化，Bonadero強調，仁寶優勢在於端到端製造能力與系統整合經驗，包括設計導入、量產良率、區域化售後服務與維運能力。公司也同步布局L10與L11等系統層級產品，並朝Rack-scale解決方案推進，因應未來大型機櫃與高功率運算需求，藉此提升附加價值與長期競爭力。

除了資料中心端，AI亦成為仁寶PC事業的重要升級動能。Bonadero預期，2026年AI PC滲透率將達五至六成，並於2027年進一步提升至八成水準。隨著AI PC規格升級，高效能處理器與高容量記憶體配置將成為主流，有助於推升產品平均售價，並強化商用市場動能，支撐整體營收結構優化。

在產能與資本支出方面，仁寶同步配合AI伺服器成長擴充布局，2026年資本支出規模達到180億元，重點投向台灣伺服器實驗室、產線擴充、越南組裝線與美國廠區建置，確保AI產品量產與交付能力。公司亦評估多元資金與合作模式，以因應AI伺服器在庫存與資金周轉上的高度需求。

Bonadero並指出，集團的AI轉型不僅體現在產品端，也已深入研發、供應鏈管理與品質系統，透過自動化與數位化提升製造效率與競爭力。在伺服器、5G、醫療、車用與工業應用同步推進下，公司目標逐步拉高非PC業務比重，朝向更均衡的營運結構發展。

