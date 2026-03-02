中東戰火引發保險理賠爭議！已過海關 保險公司將賠更改行程交通費

產險公會表示，旅平險務實面是以「中華民國海關」為賠付判定界線，關鍵在於被保險人的地理位置圖。為桃園國際機場（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕中東戰雲密佈，就兵險負擔及旅遊險理賠爭議點，產險公會今天表示，旅平險務實面是以「中華民國海關」為賠付判定界線，關鍵在於被保險人的地理位置。如果是「已身處海外者」（已過海關）保險公司將賠付其因更改行程、而額外增加的交通費用；但如果是「尚在台灣境內者」（未過海關），則無法啟動「旅程更改」理賠。

換言之，「人的位置」也就是已經通過海關與否，將成為理賠重要依據。

產險公會表示，因應2026年2月底爆發的中東武裝衝突，波及荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊領空，面對海空運保險費率劇震及產生海上空中運輸風險變動；此外，影響包含杜拜在內之中東部分機場營運，造成航班取消或延誤，部分旅客滯留當地或原訂旅遊行程異動，引發各界關注相關保險議題，保險業者針對商貿業者與海外旅客，就兵險負擔及旅遊險理賠爭議點提出三大關鍵說明。

首先是針對「 航運實務面影響」，荷姆茲海峽航道兵險預計會調漲保費或不予承接。受當前伊朗戰事影響，海上貨物運輸面臨極高風險，特別是每日經手全球兩成石油供應的荷姆茲海峽，產險公會提醒商貿業者。在 船體兵險方面， 依據過往衝突經驗，途經該海域之船隻，因風險提高，其船體兵險將調漲保費費率，或會有個案不予承接之情形。

在貨運方面，隨戰事擴大，貨物運輸與航空險之兵險費率可能亦將隨之同步上調，或會有個案不予承接之情形。費率決定權方面，國內產險公司之兵險報價與承保能量，高度依賴國際再保險人之最新開價與承保意願，業者應有心理準備面對成本大幅波動。

第二，在「旅平險」務實面，是以「中華民國海關」為賠付判定界線。產險公會表示，針對正受困海外或計畫出國的國人，公會釐清「旅程更改」保險金的啟動門檻，其關鍵在於被保險人的地理位置。

情境一，「已身處海外者」（已過海關）： 被保險人若已離開中華民國海關並身處海外，因發生戰爭導致預定行程必須被迫更改，保險公司將賠付其因更改行程而額外增加的交通費用。

情境二，「尚在台灣境內者」（未過海關）： 若被保險人尚未出發，或僅抵達機場，但尚未正式通過海關出境，則無法啟動「旅程更改」理賠。此時，旅客應轉向航空公司尋求退改票協助。

再者，就理賠實務面來看，由於「戰爭」屬於巨災事故，在財產保險實務上多列為除外不保事故。依據個人海外旅行不便險第四條共同不保事項。惟其中「旅程更改保險」另有約定，將被保險人於海外旅行期間，因預定前往地點發生「戰爭」列為承保事故。

對此，產險公會提醒，旅遊保險並非萬能，面對戰爭行為時，契約有其嚴格的限制，包括：戰爭除外原則： 除上述符合特定條件的「旅程更改」外，旅遊不便險中常見的班機延誤、行李損失、旅程取消等項目，原則上皆無法獲得賠付。

至於判定依據： 由於「戰爭、類似戰爭行為、內亂及武裝暴動」在現行定型化契約中均屬於共同不保事項（除外責任）。若事故之直接原因為當前中東戰爭，保險公司依法得拒絕理賠。

此外，產險公會也提出兩大建議，第一，就水險端： 貨主與航商應隨時聯繫保險顧問或保險公司，取得最新報價，途經該海域之船隻，因風險提高，其船體兵險費率將調漲保費費率或不予承接，並評估繞道成本之可能性與效益。

第二、就旅遊端， 國人應密切關注外交部旅遊警示，理解保險在「戰爭」的保障局限性。目前中東多國領空關閉，保險無法補償因戰爭導致的航程延誤損失。

產險公會強調，保險業將在符合法律規範與再保契約的前提下，盡速協助保戶處理相關諮詢，並呼籲在此非常時期應優先確保人員安全，審慎評估前往受戰爭影響地區之必要性。

