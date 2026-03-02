神基今年營收拚增5％至10％ 軍工三大新動能成形

神基控股（3005）董事長黃明漢說，強固型電腦產業仍展現「大者恆大」趨勢，「神基是屬於大的」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）董事長黃明漢今天在法說會指出，今年整體營運展望維持審慎樂觀看好，儘管去年總營業額已逼近400億大關，今年預計仍然可望成長5%至10%。受惠於強固型電腦與電子件事業穩健支撐，軍工、無人機與數位士兵成為集團三大新動能，是公司在AI邊緣運算領域當中的重要佈局之一。

黃明漢認為，在神基三大新動能中，軍工與數位士兵應用被視為最具潛力的延伸市場。隨著全球軍事預算持續增加，各國對高強固性與高運算能力設備的需求同步升溫。神基長期深耕強固型電腦領域，產品已廣泛應用於警消、公用事業與醫療等場域，如今進一步切入軍事與數位化單兵系統，鎖定需要穩定運算與耐候設計的硬體平台，將既有技術優勢延伸至更高門檻應用。

此外，黃明漢觀察到神基無人機業務則呈現快速升溫態勢，相關開發案量較去年同期成長約十倍，應用場景以軍用與警用為主。神基策略並非投入整機組裝，而是聚焦關鍵零組件供應，以降低整機市場高度在地化所帶來的政治與供應鏈風險，強化自身在產業鏈中的不可替代性。

細談更多AI布局，黃明漢也提到公司規劃於明年推出新一代AI相關產品，目標是將高階算力整合至邊緣裝置。雖然初期對營收貢獻仍屬有限，但公司看重的是進入規模更為龐大的AI生態系商機，從硬體設備供應者，逐步連結軟體與平台層應用，為長期轉型鋪路。

黃明漢說，強固型電腦產業仍展現「大者恆大」趨勢，「神基是屬於大的」，在歐美基礎建設與能源相關專案帶動下，需求將保持穩定。此外，旗下漢通電子件業務則受惠於AI相關機架應用，今年業績可望成長50%至100%。綜合機構件業務仍在調整期，但公司預期下半年隨客戶新產品線推出，營運可望逐步改善，汽車機構件全年微幅成長。

黃明漢強調，神基透過「精準行銷2.0」策略，將客戶分為「交易型」與「關係型」，現在已經成功將後者佔比提升至50%以上，增強客戶黏著度。即使營收增長，預估公司費用率仍可穩定維持在16%左右。2026年資本支出預計在7億至12億元之間，主要用於越南廠區的產能擴充與台灣龜山廠區的投資。

