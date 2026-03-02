自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美伊戰事衝擊原油進口 經部：緊備燃煤必要時扮演電力備援

2026/03/02 16:15

荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，引發油價大漲。（路透檔案照）荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，引發油價大漲。（路透檔案照）

〔記者林菁樺／台北報導〕外界關心國內能源供應是否會受到近日美以空襲伊朗事件影響，經濟部今（2日）表示，政府平時已透過進口來源多元化、長約為主的採購模式、以及儲備安全存量等措施，未來也將增加包含美國在內的採購量，確保進口來源多元化，強化我國能源供應安全。

經濟部說明，我國油氣進口來源多元，去年原油與天然氣進口分別來自10國與14國，雖這次衝突導致荷姆茲海峽封鎖，連帶影響我國「部分」石油與天然氣進口，但短期內已掌握抵港油氣船隻不受影響，長期也有備援規劃確保穩定供電。

經濟部進一步說明，我國進口液化天然氣（LNG）主要80%供應國內發電使用，且中油、台電已有供需聯繫機制及預警制度，可掌握市場需求變化，預先規劃船期以進行存量控管等應變機制。在備援規劃方面，目前我國燃煤發電機組包括台電公司的台中、興達、大林、林口電廠及民營和平電廠，裝置容量共13GW。近年為了國安需要，台電興達燃煤電廠1至4號機組（容量2.1GW）已陸續轉為備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色，確保在各種情境下皆能維持供電穩定。

而針對近期國際油價可能劇烈波動，經濟部將責成中油公司對國內汽柴油將依「國內汽柴油浮動油價調整機制作業原則」及油價平穩措施進行檢討，可協助照顧民生與穩定物價政策，有效減緩國際油氣價格上漲衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財