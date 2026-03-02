房市盤整格局不變 1、2月六都買賣移轉棟數年減約4％

目前房市表現還是處於高檔轉折後的盤整期間。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣仍在低谷盤旋，尤其今年前兩月六都買賣移轉棟數合計約2.87萬棟、年減約4%。

根據六都地政局最新發布1、2月六都買賣移轉棟數，對比去年同期，呈現三漲三跌現象，其中桃園市、台中市以及高雄市均呈現年減，又以台中市幅度最大、年減幅達17%，其它兩個都會區年減幅則不到1成；反觀台北市、新北市以及台南市則較去年同期增長，又以台南市幅度最大、年增約18%，不過，1、2月六都買賣移轉棟數加總仍較去年同期衰退。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，通常抑制房市政策剛上路的半年，房市反應較為劇烈，但隨著時間拉長，逐漸適應後，衝擊力道也跟著放緩，而今年1、2月六都買賣移轉棟數，主要反映的是去年12月至今年1月的房市買氣，整體來說，年減幅已趨向收斂，甚至不到5%。

短期資金仍朝向股市邁進

他補充，今年前兩月股市表現暢旺，就資金利用機會成本來看，短期內股市波動大機會多，或許股市出現漲不動時，部分資金可能有機會流進房市，但整體房市仍朝向自用當道，尤其目前房市表現還是處於高檔轉折後的盤整期間。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，由於今年農曆春節時間較晚，民眾年前多忙於採買年貨、年度結算等活動，看屋腳步明顯放緩，預期3月過後賞屋人潮將逐步回出籠，尤其即將登場329檔期的推案量與買氣，也將成為後續房市觀測指標。

