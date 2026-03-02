緯創高雄研發大樓動土 預計2028年12月完工

緯創今日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」。（緯創提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）管理層表示，集團持續深耕南台灣、建構高階研發據點，今日於高雄前鎮科技園區舉行「高雄研發大樓一期新建工程開工動土典禮」，預計於2028年12月興建完成。

緯創指出，本項整體投資計畫共分為三階段逐步落實，今日動土之標的為計畫中第二階段的首棟研發辦公大樓，將打造地上11層、地下2層，總樓地板面積約7122坪，符合黃金級綠建築之研發大樓。隨著計畫進度推進，第三階段也將規劃為研發辦公大樓，以建構更完整的高階研發基地。

在此計畫中，第一階段員工宿舍已於去年4月完工投入營運，提供逾1300個床位，目前入住率已近八成，集團看好此舉有助於展現公司在擴展研發版圖的同時，優先提供優質的工作與生活配套環境，落實對旗下員工生活福祉的照顧。

緯創進駐高雄多年，現設有兩處研發中心與一個廠區。位於前鎮科技園區內的「緯創高雄廠」即將於今年完工，加上未來落成的研發大樓，不僅創造更多在地就業機會，更藉由緯創在AI前瞻科技及智慧製造之優勢，為南台灣及科技產業發展注入實質影響力。

