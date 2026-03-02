台日聯手 日本湯淺M&B與長庚國際能源宣布啟動戰略合作

日本湯淺M&B與長庚國際能源宣布啟動戰略合作切入商業級儲能系統，支援日本10GW儲能目標。左二為長庚國際能源董事長王貴雲。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕長庚國際能源今日與日本企業湯淺M&B株式會社宣布正式建立戰略合作關係，雙方將聚焦日本商業與工業級儲能市場（BESS），共同推動大型高安全性儲能系統部署，支援日本能源轉型與產業電力韌性建設。雙方表示，此次合作將優先部署於工業園區、製造廠區與商業建築等場域，隨著日本邁向2030年儲能目標，高安全標準與認證體系將成為企業能源投資決策的重要依據。

湯淺集團擁有超過百年製造歷史，在日本市場建立深厚的品質信任基礎與產業網絡。長庚國際能源則具備從電池材料研發到系統整合的完整技術能力。

長庚國際能源執行長陳信生指出，不同於僅整合外部電芯的系統業者，長庚掌握電池材料本質與電化學結構設計，將安全與耐久性嵌入材料與系統架構中；湯淺M&B則負責日本市場通路拓展、產業對接與在地服務體系，確保產品與系統符合日本對品質與長期運行穩定性的高標準。

他也表示，長庚國際能源從材料、工程到系統整合層層把關，並取得日本JIS認證，讓企業在能源轉型過程中具備更高的可預測性與營運韌性，長庚國際能源獨特之處在於掌握從核心材料到系統整合的完整工程能力，包含電池化學設計與電芯製造、模組與機櫃整合、自主開發的BMS與EMS軟體平台，以及整體系統部署與長期能源服務合約，垂直整合能力使儲能不只是設備，而是一套可長期優化與管理的能源基礎系統。

