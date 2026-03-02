越晚領越好？一文了解勞保老年年金怎麼領最多

勞工申請勞保老年年金時，常會思考「是不是越晚領越好？」。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工申請勞保老年年金時，常會思考「是不是越晚領越好？」。其實，這個問題不能一概而論，必須分成2種情況來討論。

第一種情況：仍在加保中（年資持續累積）

若你勞保年資仍在增加，且已累積達30年以上，一般會建議在62～63歲之間請領。63歲通常被視為一個「精算上的黃金交叉點」，在年資持續增加、薪資已接近平均水準的情況下，總領取金額往往較有利。

但前提是，你的月領金額已達一定平均水準。如果你的年資偏短，例如只有20多年，則不建議在63歲請領。因為勞保制度的核心在於老年保障，年資越長、投保薪資越高，未來月領金額也會越高。若尚未累積足夠年資或尚未達到薪資高點就提前請領，反而可能降低長期保障。

第二種情況：已退保（年資固定不再增加）

若勞保年資已固定，例如55歲或60歲退休後便沒有再加保，該選擇60歲提早領、65歲正常領，或70歲延後領？就必須透過試算比較。

以下以勞工小明為例，假設小明勞保年資已經固定為30年，最高5年平均投保薪資4萬5800元，小明該60歲提早領？還是等65歲正常領？或者延後到70歲？以下分別做試算。

情況一：小明選擇60歲提早請領

依《勞工保險條例》規定，提前請領每提前1年減4%，若提前5年（60歲領）則減20%。

小明每月可領年金金額為4萬5800元 × 30年 × 1.55% × （1-20%） ＝ 1萬7038元

累計總額：

活到80歲：1萬7038元× 12個月 × 20年 ＝ 408萬9120元

活到85歲：1萬7038× 12個月 × 25年＝511萬1400元

活到90歲：1萬7038× 12個月 × 30年＝613萬3680元

情況二：小明選擇65歲正常請領（無減額）

小明每月可領年金金額為4萬5800元 × 30年 × 1.55%=2萬1297元

累計總額：

活到80歲：2萬1297元× 12個月 × 15年 ＝ 383萬3460元

活到85歲：2萬1297元× 12個月 × 20年＝511萬1280元

活到90歲：2萬1297元× 12個月 × 25年＝638萬9100元

情況三：70歲延後請領

依《勞工保險條例》規定，延後請領每延後1年增加4%，若延後5年（70歲領）可增加20%。

小明每月可領年金金額為4萬5800元 × 30年 × 1.55% × （1+20%） ＝ 2萬5556元

累計總額：

活到80歲：2萬5556元× 12個月 × 10年 ＝ 306萬6720元

活到85歲：2萬5556元× 12個月 × 15年＝460萬80元

活到90歲：2萬5556元× 12個月 × 20年＝613萬3440元

那到底何時領比較好？

關鍵在於「你的餘命」。根據內政部統計，台灣民眾平均壽命約80.77歲。若以平均壽命推估，在80歲以前，60歲提早請領的累計金額通常較高；若能活到90歲以上，65歲請領則略具優勢。

此外，勞保年金還有一項重要機制：當消費者物價指數（CPI）累計漲幅超過5%時，年金會隨之調整增加。越早請領，越早參與調整機制，長期下來金額可能逐步增加。若延後請領，不僅起領時間較晚，參與調整的次數也可能減少。

從上述文章我們得出結論，若勞工仍在加保、年資持續增加，62至63歲請領勞保老年年金通常較有利。但若年資已固定，且預期壽命接近平均值，60歲提早請領往往較具優勢。若家族長壽、健康狀況良好，延後請領才可能在高齡階段領得更多。

因此，勞保老年年金並非「越晚領越好」，而是應依自身健康狀況、財務需求與人生規劃審慎評估，做出最適合自己的選擇。

