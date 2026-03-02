台灣人在中東約3千人 北京見縫插針 我外交部：不要干預撤離

目前在中東地區約有3000名台灣公民，他們已與外交部取得聯繫，目前均安全無恙。外交部也表示，目前沒有撤僑的準備。圖為阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕據台灣外交部稱，目前在中東地區約有3000名台灣公民，他們已與外交部取得聯繫，目前均安全無恙。外交部也表示，目前沒有撤僑的計畫。此外，針對中國見縫插針宣布，願意協助持有中國當局簽發「台胞證」的台灣人撤離，台灣政府告知中國不要「干預」台灣人員撤離。

台灣人在中國的人數中，2000人在沙烏地阿拉伯，300人在阿拉伯聯合大公國，262人在以色列，200人在卡達，124人在約旦，50人在科威特，23人在阿曼，22人在巴林，4人在伊朗。

我外交部表示 目前無撤僑計畫

外交部表示，將繼續密切關注該地區的最新局勢，並與其他國家保持密切聯繫，以便及時調整應對措施。

如果中東發生緊急情況，外交部敦促台灣民眾致電最近的台灣代表處尋求協助，或讓在台灣的家人撥打外交部24小時免費緊急熱線 +886-800-085-095。

而中國駐以色列大使館在新聞稿中表示，持有中國當局簽發的「台胞證」的台灣公民可以登記撤離到埃及。台灣外交部表示，台灣已經啟動自己的機制，不需要北京「干預」。

