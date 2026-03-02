中國大疆掃地機器人爆資安疑慮 數發部促電商強化審核機制

中國大疆掃地機器人DJI Romo引發資安疑慮，資安署表示，聯網資訊通訊產品均可能有資安漏洞與潛在風險，建議民眾優先選擇可信賴之產品。（下載自DJI 官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕近期中國製智慧裝置再度引發資安疑慮。根據外媒報導，一名西班牙軟體工程師在測試中國品牌大疆創新（DJI）推出的掃地機器人Romo時，意外發現潛在的系統安全漏洞。

該名工程師阿茲杜法爾（Sammy Azdoufal）原本僅出於興趣，嘗試開發應用程式，以 PlayStation 5（PS5）手把進行遠端操控，未料在連接伺服器過程中發現，即便設備未完成配對，仍可遠端連線全球約6700台裝置，並存取包括即時攝影機畫面、室內空間地圖及設備定位等敏感資訊，事件曝光後，再度引發外界對智慧家庭設備隱私風險的關注。

大疆（DJI）為中國深圳大疆創新科技有限公司簡稱，對此，大疆亦發布聲明指出，已於今年1月下旬透過內部審查發現影響的系統漏洞，並立即啟動修復作業，相關問題已透過兩次更新完成修補。大疆強調，該漏洞屬於後端權限驗證機制問題，儘管理論上可能存在未經授權存取Romo設備即時影像的風險，但實際發生機率極低。

針對中國製消費型智慧產品所衍生的資安風險議題，數位發展部資安署表示，聯網資訊通訊產品均可能有資安漏洞與潛在風險，因此，建議民眾優先選擇可信賴之產品、使用高強度密碼，並瞭解所使用產品如何使用與保護個人資料，以及產品是否定期更新軟件修補漏洞，可降低潛在資安風險。

另就市場流通端管理，若有民眾透過水貨引進相關產品並於電商平台販售的情形，數位產業署表示，將請電商公協會與電商業者加強注意並協助宣導，並請平台業者強化上架商品審核機制，以降低具潛在資安風險產品流入市場之可能性。

