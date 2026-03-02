老闆淪兼職清潔工！71歲阿北苦嘆因「1錯誤想法」如今不敢退休

日媒以真實案例揭示，隨著通膨與物價上漲，高齡者就業的兩極化現象更加明顯。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著超高齡化時代來臨，老年貧窮備受重視。日本71歲阿北的存款耗盡，只靠每月6萬日圓（約新台幣1.2萬元）年金生活，還得忍受膝蓋疼痛，在清掃打工中維持生活。本應享受安穩退休晚年，他卻陷入「身體是唯一資產」的困境，稍有不慎就可能面臨生活崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，71歲的未婚獨居的伊藤先生（化名）長年經營看板製作事業，曾一度訂單不斷。但因數位化浪潮衝擊而被迫歇業。事業下滑期間，他動用積蓄支付機器維護費與生活費，如今積蓄幾乎耗盡，僅靠每月6萬日圓年金維持基本生活。

他後悔嘆過去的錯誤想法，表示「我當時覺得自己開業當老闆，沒有規定的退休年齡是個好消息，但如果沒有任何積蓄，一旦無法再行動，生活就會戛然而止。我當時並沒有想到這一點。」

目前，他每週4天在商場擔任清潔工，時薪1100日圓（約新台幣217元），對70歲高齡的他而言，長時間站立工作相當吃力。他嘆「膝痛的早晨真的很想休息，但身邊沒有親人可依靠，不能休息。」他坦言，每個月的生存都取決於這份微薄的收入，「本來想好好休息，但如果不排班，下個月房租和水電費就付不出來。」

他苦笑說「我沒有積蓄，我的身體是我唯一的希望。」專家指出，伊藤先生的案例反映了高齡社會的兩極化現象，根據日本調查顯示，65歲以上打工者中，46.9％表示工作是為了「維持生活費」，70歲男性中有11.8％幾乎沒有任何資產。對這部分高齡者而言，工作不再是自我實現，而是生存的必要手段。

調查同時顯示，高齡打工者的就業滿意度呈現兩極，約三分之二的人認為目前打工符合個人希望，但仍有18％因經濟因素不得不打工。這揭示了資產充裕、生活自由的人群背後，也存在因經濟壓力不得不勞動的另一群體。

隨著通膨與物價上漲，高齡者就業的兩極化現象更加明顯。一方面是「享受生活的彩色高齡」，另一方面則是「為生存而工作的高齡」，伊藤先生的日常，正是這種現實的真實寫照。

