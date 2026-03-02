美以空襲伊朗 元大航太防衛科技飆漲今年報酬率逾16％

美以空襲伊朗，元大航太防衛科技ETF狂飆寫新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕繼1月美國突襲委內瑞拉後，美國與以色列再對伊朗進行空襲，地緣政治風險持續升溫，今日台股下跌超過300點，不過，元大航太防衛科技（00965）逆勢大漲2.32%，收盤寫下26.51元新高紀錄，累計今年以來1-2月報酬率超過16%。

00965自2024年11月掛牌後，受全球軍事預算新高帶動，去年全年大漲57.04%，今年以來再上漲16%，大幅領先同期間大型美股指數ETF，成為最具代表性的主題投資標的。

請繼續往下閱讀...

法人認為，美國在川普帶領下，對國際以軍事實力做為談判籌碼，核談判再度祭出直取伊朗軍政高層手段，讓市場再對軍工股掀起關注，當地緣風險升溫，未來全球武器供不應求，更進入加速消耗階段，同時美軍展現的精準打擊優勢，也推動產業進入科技升級，成為另一成長動能。

法人指出，國防產業具剛性需求，景氣變化承受度與受漲價影響性都和消費電子有所不同；從資產配置的角度而言，考量目前各國政府持續在軍備預算上修，目前已供不應求，建議投資人可積極納入配置，成為平衡科技股波動風險的工具。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法