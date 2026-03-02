神盾集團前進MWC 展現AI到衛星連結完整布局

神盾（6462）集團前進MWC展出最新技術。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球行動通訊產業年度盛會 MWC Barcelona 2026盛大登場，神盾（6462）集團前進MWC展出最新技術，聯合旗下安格（6684）、迅杰（6243）、安國（8045）、芯鼎（6695）、神盾衛星、神雋科技及鈺寶（3150）等公司，共同展示橫跨衛星物聯網、邊緣AI視覺感知、無人機整體解決方案、超低延遲無線傳輸與超低功耗AI晶片的完整技術布局，全面展現集團於「天地融合連結 × Physical AI× 低功耗智慧運算」的整合實力。

神盾表示，在5G Advanced 與 3GPP NTN（Non-Terrestrial Network）發展趨勢下，天地網路融合與實體 AI 應用正加速落地。神盾集團透過跨公司技術協同，打造從晶片、感測、通訊模組到系統整合的一體化解決方案，形成完整的智慧連結價值鏈。

請繼續往下閱讀...

神盾衛星本次聚焦 Hybrid Satellite IoT 跨軌道整合成果，整合 3GPP NTN 多軌道衛星架構（GEO、LEO）與 LoRaWAN、BLE Mesh、DECT NR+ 等多協定技術，實現天地網路無縫切換。 四大核心應用包括SOS 衛星應急節點、UAV Scout 空中混合衛星通訊平台、Atlas NTN 車用全球連結方案、Hestia X 混合衛星終端設備、強化防災、巡檢、能源與遠端場域之全球連結韌性。

安格於MWC 發表新一代「AI之眼」多模態視覺感知系統，建構於NVIDIA Jetson Thor 平台，並與NVIDIA Elite Partner 欣普羅（6560）共同開發整體影像整合架構。 系統同時整合芯鼎iCatch HSB（Holoscan Bridge）模組，負責高速影像橋接與資料流優化，確保多模態感測資料在低延遲環境下穩定傳輸。 AI 之眼採用神銳科技最新架構4D感測元件，融合 RGB、DVS、ToF 多模態感測技術與邊緣 AI 推論能力，可於毫秒級完成感測、辨識與動作預測，實現高速動態場景即時避障、精準深度感知、極端光源環境穩定辨識、成功將數位孿生架構導入實體 AI 應用，為無人機與機器人建立高精準、低延遲的視覺核心。

安國採用Arm CSS V3 CPU IP、乾瞻UCIe及台積電3奈米製程設計全台首顆CPU晶片Mobius100，將實現業界首款架構上符合 Arm Chiplet System

Architecture 與未來的 OCP 規範的Arm-based CSS CPU chiplet，能對接 AI運算小晶片，確保跨生態系的互操作性。 本次將在仿真模擬器上聚焦演示Mobius100 chiplet 互連傳輸運算技術，展現高頻寬、可擴展的互連架構，未來將會結合歐、美、韓等AI加速器夥伴具體落實異構多晶片高速運算系統。此外，該互連技術也會延伸至物理AI的版圖，並結合神盾集團內各式AI應用科技，提供系統層級上最高彈性的架構，加速產品上市時間。

迅杰於MWC 首次發表完整無人機解決方案，正式由半導體 IC 設計延伸至智慧飛行系統整合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法