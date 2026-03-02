習近平的錢沒了！中國在伊朗上兆投資恐血本無歸

美國與以色列攻打伊朗，伊朗最高領袖哈米尼（右）已經死亡，也重創中國在伊朗的投資。圖為習近平（左）與哈米尼2016年在德黑蘭會面。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國透過一帶一路展現霸權野心，藉由基建融資進行經濟殖民，使得不少窮國陷入債務陷阱，經濟崩盤。如今開始反噬北京，委內瑞拉總統馬杜羅遭美軍活逮後，委國對中國尚有100億美元（約台幣3140億）未償債務預計變成呆帳。近日美國以色列聯手襲擊伊朗，伊朗最高領袖哈米尼已被炸死，軍政高層已有48人喪命。由於局勢動盪，中資在當地的投資至少上兆，恐血本無歸；至於中國與伊朗簽訂的4000億美元（約台幣12.5兆）投資計畫也將淪為廢紙。

美國與以色列2月28日發動猛烈空襲，統治伊朗近40年、做為神權政體絕對權力核心的最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）被斬首。川普表示，已有48名伊朗領袖喪生，沒人敢相信我們取得的成功，48名大咖被一舉殲滅。他強調，原本他們設想可能接任的二、三號人選也都死了。

請繼續往下閱讀...

由於伊朗是中國一帶一路倡議中，具有重要戰略地位的國家，伊朗在2016年就簽署一帶一路合作文件，計畫在交通運輸、鐵路、港口、能源等領域深化合作。美以聯手攻擊伊朗後，最高領導人及高層均已團滅，重創中國的野心及在伊朗當地的投資。

最值得關注的是，中伊在2021年正式簽署「中伊25年戰略合作協議」，中國承諾在未來25年內，在伊朗的銀行、電信、港口、鐵路、醫療保健與資訊技術等領域，投資4000億美元，據悉迄今投如金額並不多，約1.8億美元（約台幣56.5億）左右。不過，隨著伊朗政治局勢動盪，中伊所簽訂的4000億美元投資契約恐變廢紙。

至於中企在伊朗境內的在建工程及運營的項目，恐血本無歸，這些投資相當於新台幣1.1兆。

根據中國網友所整理的資料，目前中國在伊朗參與的重大投資，包括中國石油天然氣集團在北阿札德甘油田已在2024年投產，中國石化控股49%的亞達瓦蘭油田，中國海洋石油持股占比40%的彩虹油田，中資累計投資300億美元（約台幣9420億）以上。

鐵路工程部分則有德黑蘭-哈馬丹-薩南達季鐵路擴建，總投資53.49億人民幣（約台幣246億）；設拉子至布什爾鐵路總投資金額50億人民幣（約台幣230億）；克爾曼沙赫至霍斯拉維鐵路投資金額35.3億人民幣（約台幣162億）。

公路部分為德黑蘭北部高速公路一期工程，這是中伊首個高速公路合作項目，投資額2.57億美元（約台幣81億），2020年通車。此外還有德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場擴建，總投資額27億美元（約台幣848億），2023年建設2條跑道及2個新航廈。

此外，伊朗通往印度洋的戰略門戶-恰巴哈爾港，中資參與港口的配套基建，如港口物流和工業園區等項目，中資投資金額並未披露。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法