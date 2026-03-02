2月消費者信心指數微跌 未達顯著變動幅度

美國、以色列聯手與伊朗交火，導致中東航班中斷，美伊戰事也增添景氣不確定性因素。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心今公布2月消費者信心指數（CCI）調查，總指數66.58點，微幅下降0.58 點。中央大學台經中心執行長吳大任指出，1月CCI升至9個月以來最佳表現，2月指數雖呈下降，總指數以及各項分項指標波動均未達到2點的「顯著變動」幅度，景氣變化以「持平」看待，近期美國對等關稅判決無效、美伊戰事也增添不確定性因素，影響市場與消費信心。

本次調查中6項指標均下降，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機、購買耐久性財貨。

下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查97.12點，較上月下降1.08點，其次是「未來半年投資股票時機」，本月調查28.46點，較上月下降1.06點。

吳大任說明，股票時機指標下跌，反映的是在台股猛烈上漲態勢下，投資人「居高思危」心態，並非對台股沒信心，而是評估追高風險，審慎等待進場時機。

下降幅度第三的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查83.25點，較上月下降0.44點；下降幅度第四的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為80.0點，較上個月調查結果下降幅度0.39點。

下降幅度第五的指標為「未來半年就業機會」，本月調查73.52點，較上月下降0.28點；下降幅度最少的指標為「未來半年物價水準」，本月37.11點，較上月下降0.23點。

「購買房地產時機」指標部分，本月調查93.76點，較上月下降1.19點。

吳大任提醒，台灣經濟與美國連動性相當高，近期除美國關稅判決變數外又發生美伊戰事，原油價格恐飆漲，進一步推升通膨，加上美國經濟數據顯示景氣下滑，面臨停滯性通膨的隱憂，消費動能減弱，須關注是否引發連鎖效應。

