投信：戰爭衝擊多屬短暫 台股回檔反成布局機會

投信表示，戰爭衝擊多屬短暫，台股回檔反成布局機會。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國與伊朗衝突升溫，引發全球金融市場震盪，台股今（3）日早盤一度重挫逾800點，但跌勢隨後收斂，終場下跌319.4點，收在35095.09點。對此，第一金投信指出，從歷史經驗來看，戰爭對股市的衝擊多屬短期現象，市場最終仍會回歸基本面；若因戰事導致股市回檔，反而可能提供逢低布局的機會。

2月28日，美國與以色列對伊朗發動代號「史詩怒火」與「咆哮雄獅」的聯合空襲行動，造成包括伊朗最高領導人哈米尼在內的多名高層喪生。伊朗隨後展開反擊，使中東局勢迅速升溫，多地陷入戰火，並導致全球重要能源運輸通道荷姆茲海峽運輸一度停擺。受避險情緒升溫影響，國際油價一度突破每桶80美元，美國10年期公債殖利率則跌破4%。

請繼續往下閱讀...

第一金投信分析指出，在地緣政治風險升高及荷姆茲海峽運輸呈現半封閉狀態下，短期內黃金、原油及美債等避險資產可望受惠走揚，軍工與航運類股亦可能受益。不過從過去多次地緣衝突經驗來看，短期雖會造成股市震盪，但對中長期市場走勢影響有限，最終仍將回歸企業基本面。

第一金投信也提出後續需關注兩大重點：其一，荷姆茲海峽是否長期遭到封鎖，進而推升國際油價並衝擊全球經濟成長；其二，美國今年將舉行期中選舉，民生可負擔性將成為選民關注焦點。考量此次行動已達到對伊朗高層「斬首」的初步目標，研判後續軍事衝突可能相對克制，地緣政治對全球經濟與金融市場的衝擊有望逐步緩和，甚至不排除伊朗政治體制出現變化的可能。

在投資策略上，第一金投信表示，整體而言，今年台股企業獲利預估已上修至30%以上成長，基本面仍相當穩健；目前股市短線漲幅較大，若因戰事引發回檔，反而可能成為布局時機。產業方面，持續看好ABF載板、PCB及光通訊等相關族群的中長期成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法