千金股解密—台積電2330

〔財經頻道／綜合報導〕AI需求大爆發，直接牽動台積電（2330）獲利與股價成長，由於AI晶片幾乎都是採用5奈米以下的先進製程，台積電市佔率超過九成，在外資大力買進下，台積電在2024年7月4日首度達到千元里程碑，躋身千金股行列，並在2月25日越過2000元大關。

千金股小檔案 股名 代號 台積電2330 資本額 2593億元 主要業務 晶圓代工 產業利基 晶圓代工全球市佔超過七成

先進製程幾乎接近獨佔地位 2025年EPS 66.26元 2024年EPS 45.25元 2023年EPS 32.34元

台積電是全球晶圓代工龍頭，產能利用率高、製程良率領先競爭對手，2025年全球市佔突破7成，創下歷史新高，在先進製程方面更是接近獨佔地位。

台積電的股價若從500元起算，歷時約3年8個月才站上千元，然而自1000元再翻倍至2000元，僅花約1年7個月，不到前一階段一半的時間就達標，漲勢明顯加速。幫助台積電股價一路成長的利多因素，可以從3大面向來看，包括產業趨勢、公司基本面和國際環境。

從產業趨勢來看，首先是AI需求大爆發帶動，生成式AI、高效能運算（HPC）快速成長，帶動高階晶片需求，包括輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）和超微（AMD）等巨頭都是台積電的主要客戶。

由於AI晶片幾乎都是採用5奈米以下的先進製程，在技術領先市場的情況下，台積電是最大的受惠者。目前，台積電3奈米量產成熟，而2奈米也正投入量產，遙遙領先競爭對手三星電子（Samsung）和英特爾（Intel），技術領先也幫助台積電毛利率維持高檔。

在公司基本面的部份，台積電的財務面利多，高階製程佔比提升有利於提高單價、提升毛利率並穩定現金流。自由現金流充沛、持續穩定配息，加上財務體質健全，對長期投資人來說，吸引力相對高。外資長期回補、ETF持續買進，資金的動能也成為股價的支撐。

最後則是國際與政策面利多，全球科技競爭從AI、雲端到軍事全都依賴先進晶片，太台積電也因此成為關鍵核心供應商，議價能力提升。各國為分散地緣政治風險，近年祭出政策補助，力邀台積電設廠，包括美國亞歷桑那廠、日本熊本廠都是全球關注的焦點。

