美國接連出兵委內瑞拉、伊朗 中國能源遭鎖喉

美國接連出手委國及伊朗，中國能源脈恐將受新一波挑戰。圖為油輪駛入中國港口，準備進行卸載作業的畫面。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊衝突升級牽動全球能源供應鏈，身為伊朗盟友的中國，除了石油進口經濟的影響，天然氣也將被牽動。市場認為，美國透過對委內瑞拉與伊朗進行打擊，精準打在中國能源命脈上，而這套戰略也被稱為「能源鎖喉」，其核心在於打破中國的避險空間。

外媒指出，過去幾年中國透過馬來西亞轉運、人民幣結算，規避美元制裁購買這兩國的廉價原油，還有購買俄羅斯影子原油，預估中國每年折扣石油省下約100億美元（約新台幣3155.2億元）。現今，美國加強了海上攔截與金融封鎖，這套灰色管道正迅速瓦解，這將導致中國利潤蒸發，恐成了額外的負擔。

請繼續往下閱讀...

分析指出，如果中國的海路能源進口在平時就能被美國切斷，北京的石油供應恐將受到嚴重干擾。在能源價格飆升下，恐將迅速耗盡中國的財政補貼，成為削減中國經濟一把大利劍。

中國原油進口20%來自伊朗 5%來自委內瑞拉

從數據來看，中國對這兩國的依賴並非象徵性存在。根據多家能源追蹤機構與德媒、路透等報導，2025年中國日均原油進口約1100萬至1200 萬桶，其中約5分之1來自伊朗、另有4%-5%來自委內瑞拉。

由於這兩國均長期受到美國制裁，與中國的石油相關交易往往透過灰色航運、轉運、混裝等模式運作，以規避金融與保險限制。但現今，當美國對委內瑞拉出口渠道施壓、對伊朗發動軍事行動、導致荷姆茲海峽風險急升時，這些「非常規」供應路徑的穩定性便迅速下降。

美國出手的影響，不僅止於石油，還有天然氣。據報導，中國是全球最大的液化天然氣（LNG）進口國，近年其天然氣進口量約占其總消費的40%；其中，海運LNG占進口天然氣的一半左右。

卡達是中國前三大LNG供應國之一，約占中國LNG進口的20%以上。問題在於，卡達的LNG 船幾乎都必須穿越荷姆茲海峽。近日，美以聯合打擊伊朗後，德黑蘭方面威脅封鎖該海峽，導致大型油輪的保險費飆升、船舶放緩或滯留，使得這條能源生命線一度近乎停滯。

分析師指出，倘若海峽通行受限，不僅影響伊朗原油出口，也將波及卡達LNG與整個海灣地區的能源流動。雖然這部分中國還有替代方案，部分天然氣可透過俄羅斯「管道」進行供應，原油也可轉向俄羅斯、巴西或中東其他產油國，但替代來源意味著更高成本、更長航程或品質調整，短期內難以完全填補缺口。

分析指出，受美國持續封鎖委瑞內拉，短期內中國主要石油公司也將首當其沖，承受減產的衝擊，現今，當美伊衝突升級，導致關鍵海峽恐封鎖，中國經濟勢必感受到第一波震盪。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法