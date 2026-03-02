南韓年輕人撤出加密市場 轉戰韓股押注三星、SK海力士

南韓投資市場近1年出現明顯資金轉向，過去活躍於加密貨幣市場的年輕投資族群，正將資金轉進股市。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕區塊鏈媒體《BlockTempo》報導，南韓投資市場近1年出現明顯資金轉向，過去活躍於加密貨幣市場的年輕投資族群，正將資金轉進股市，集中布局以人工智慧（AI）半導體為核心的龍頭企業。

市場觀察顯示，南韓最大社群平台 Kakao Talk 投資群組討論主題已明顯轉變。與一年前頻繁討論加密貨幣上架與空投活動不同，近期焦點多集中在記憶體產能利用率與企業財報展望；Naver論壇熱門話題亦從山寨幣轉向AI半導體概念股。

請繼續往下閱讀...

從數據來看，南韓最大加密貨幣交易所 Upbit 交易量較 2024 年同期減少約80%，比特幣兌韓圜交易活躍度亦明顯降溫。與此同時，南韓散戶於今年新年開盤日淨買入5975億韓圜股票，資金主要流向三星（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）。

報導指出，2025年初至今，三星電子股價累計上漲近4倍、SK海力士漲幅約6倍，2家公司合計市值達1.32兆美元，占南韓綜合指數（Kospi）總市值約35%。Kospi指數從5000點衝上6000點僅花34天，創韓股近40年來最快千點跨越紀錄。

2026年，韓股累計漲幅超過44%，總市值超越法國與德國，躍升全球第9大市場。分析指出，推動此波行情的關鍵因素在於 AI 對高頻寬記憶體（HBM）的強勁需求。三星與 SK 海力士合計掌握全球約 80% 的 HBM 產能，在供應偏緊情況下受惠明顯。

鏡頭轉向台灣，畫面同樣熟悉，與南韓情況類似，台灣市場也呈現資金集中的現象。報導指出，台積電（2330）自2020年零股盤中交易上路後，零股股東人數突破90萬人。

台積電掌握全球先進製程逾90%市占率，在AI晶片代工領域占據主導地位。市場預估，2026 年台積電營收將成長約25%，帶動整體上市公司獲利成長約18%。

目前台積電占台股權重逾30%，而三星與SK海力士合計占KOSPI權重約35%。2地股市結構均呈現高度集中於半導體龍頭企業的特徵。

而資金高度集中現象，也讓市場開始關注風險面。SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）曾公開表示，若AI投資無法產生相應回報，產業恐面臨快速修正。這句話放在三星、台積電身上，也同樣適用。未來 AI 需求能否持續，將成為牽動韓台資本市場表現的重要變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法