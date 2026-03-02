IG出手了！青少年狂搜「自傷關鍵字」將觸發家長警報

Instagram將升級青少年防護機制，多次搜尋自殺或自殘內容，將主動通報已開啟Instagram監護工具的家長。（下載自pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕社群平台已成為青少年日常生活中不可或缺的一部分。從分享生活點滴、追蹤朋友動態，到搜尋各類資訊，網路世界已深度融入年輕世代的成長歷程。然而，當青少年面臨情緒困擾或心理壓力時，也可能透過社群平台搜尋與自傷、自殺相關的內容，進一步引發外界對數位安全與心理健康風險的關注。

在此背景下，Instagram日前宣布升級青少年保護機制，若系統偵測到青少年在短時間內多次搜尋涉及自傷或自殺的關鍵字，將主動通知家長，協助家庭及早介入與提供支持。

Meta表示，這項舉措是Instagram青少年保護機制的最新升級。若系統偵測到青少年反覆搜尋涉及自殺、自傷或表達可能傷害自身意圖的詞彙，例如：自殺或自我傷害，家長將透過電子郵件、簡訊、WhatsApp或Instagram應用程式內通知收到提醒，實際通知方式依家長所提供的聯絡資訊而定。

點擊通知後，家長將可查看相關說明頁面，了解孩子曾多次嘗試搜尋敏感關鍵字，同時也會看到由專家提供的心理健康資源與建議，協助家長與青少年展開對話。Meta強調，該功能僅適用於已開啟Instagram「監護工具」的家庭，並將率先在美國、英國、澳洲與加拿大上線，預計今年稍晚擴展至其他國家與地區。

對於通知門檻的設計，Meta表示已諮詢自殺防治與心理健康專家，並透過數據分析設定「短時間內多次搜尋」才會觸發提醒，以避免過度通知造成反效果。不過官方也坦言，仍可能出現誤判情況，未來將持續監測與調整機制。

此外，Meta也透露，未來幾個月將把類似提醒機制擴展至人工智慧（AI）互動場景，隨著青少年愈來愈常透過AI聊天功能尋求建議或抒發情緒，若對話內容涉及自傷或自殺風險，系統也可能向家長發出通知。

Meta表示，若系統偵測到使用者面臨即時身體危險，仍會維持既有通報機制，聯繫相關緊急服務單位。公司強調，目標是在尊重青少年隱私與避免過度干預之間取得平衡，同時為家庭提供更有效的支持工具。

