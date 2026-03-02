勞動部通報減班休息人數微增，逾8成員工可領補貼。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕勞動部今天（2日）公布勞工行政主管機關通報，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，共247家，實施人數3770人。2月13日公布實施家數計241家，實施人數3623人。本次家數增加6家，人數增加147人；上一期通報企業中，有8家在減班休息屆期後、不再通報或提前終止，計有115名員工，恢復原本勞動條件。

勞動部指出，本期人數微幅上升，勞動部仍會密切關注，8成以上員工適用僱用安定措施。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。

根據統計，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位，共247家，實施人數3770人本期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有70.9%的企業（175家）為適用僱用安定措施的產業，有8成以上（83.2%，3135人）員工可以申請薪資差額補貼。

也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

此外，勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣2萬9500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

