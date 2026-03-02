6旬夫妻花500萬買房搬到鄉下養老 僅2年被「1現實」痛擊重返都市

6旬夫妻花500萬買房搬到鄉下養老，僅2年被孤獨感痛擊，重返都市。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕一對67歲的夫婦說：「我們一直夢想著住在鄉下。」於是在退休後，他們花2500萬日圓（約新台幣500萬）在鄉下買房養老，一開始生活令人耳目一新，然而聚會時，人們使用當地方言，談話內容也深植於當地的歷史和人際關係，短短數月，夫妻倆已開始出現不適應，覺得自己像個局外人，與鄰居交流急劇減少，多數時候除了配偶，幾乎很少與人交談，生活陷入想不到的孤獨，為了擺脫孤獨感，2年後重新搬回都市，隨著與他人聯繫的回歸，如今孤獨感也逐漸消散。

日媒報導，「我退休後想住在鄉下。」佐藤先生和佐藤太太（化名）從上班族時期就一直夢想著這件事。因此，在退休後，他們賣掉了郊區的房子，搬到了山區，他們用2500萬日圓的退休金買了1棟老房子並進行了翻修，有了花園和農田，他們終於實現了夢寐以求的生活方式。

請繼續往下閱讀...

佐藤先生表示，「這裡的空氣和風景都很棒，一開始我真的很高興。」搬家後的生活令人耳目一新。鄰居會送來蔬菜，邀請他們參加當地的活動，夫妻倆很高興能與人面對面交流，這是他們在城市裡從未有過的。

然而，幾個月後，一種淡淡的不適應感開始出現，「我們互相問候，也聊天，但我總覺得自己像個局外人…」當地居民大多是世代居住於此的家庭，親屬關係和家庭角色分工都非常明確。在聚會中，人們使用當地方言，談話內容也深植於當地的歷史和人際關係。 「這裡沒有惡意，但有些圈子我融入不了，」妻子開始這麼想，她參與了鄰里協會的活動和清潔工作，但彼此之間的距離並沒有拉近，鄰居會說「這裡和城裡不一樣」，你不用強迫自己融入，每次聽到這樣的話，她都覺得自己像個局外人。

在城裡，他們有很多社交圈，包括同事、朋友和商店店員。然而，搬家後，除了配偶之外，他們與其他人日常的交流急劇減少。 「現在很多時候我都不跟任何人說話。」他們１個月只和當地社區互動幾次，而且談話內容也很淺薄。他們也開始疏遠在城裡的朋友。 「再也沒有輕鬆的閒聊了。」這種改變比他們想像的還要大。

搬家兩年後，那種不適感開始變得清晰，他們當初選擇鄉村生活，是憧憬著在自然中自由自在地生活，但實際上，鄉村生活是建立在當地的歷史、人際關係和角色之上。面對必須適應才能融入其中的現實，這對夫妻開始感到「我們只是搬了家，卻可能並沒有真正融入社區」。

他們並不為經濟問題擔憂，因房價低廉，退休儲蓄也很充足，然而，金錢無法填補因無法與他人建立聯繫而產生的孤獨感。這種情況持續下去，有一天晚上，丈夫悄悄地提議：「我們回去吧？」

現在，他們住在城郊的１間公寓裡，超市和醫院都在步行範圍內，他們也很容易與老朋友重新聯繫。雖然他們有時會懷念鄉村的自然風光和寧靜氛圍，但隨著與他人聯繫的回歸，孤獨感也逐漸消散。

「我不認為住在鄉下有什麼不好，但那裡並不適合我們。」 透過１次又１次的搬遷經歷，這對夫婦意識到，家不僅僅是建築物或土地，而是存在於人際關係之中的東西。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法