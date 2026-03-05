LTN經濟通》65歲女首相 年輕人為何一面倒歡呼？

高市早苗解散眾院的決定，獲得更多日本年輕人支持。（彭博）

高市早苗在18至29歲族群中獲得逾九成支持

〔財經頻道／綜合報導〕65歲的高市早苗上任後掀起罕見的「早苗熱」，不僅內閣支持率衝上75.9%，更在18至29歲族群中獲得逾九成支持，形成日本政治史上少見的「跨世代人氣」。與石破茂、岸田文雄、菅義偉與安倍晉三等歷任首相相比，年輕族群支持度顯著偏高，顯示日本政治版圖正出現結構性變化。

日媒《產經新聞》分析，高市人氣不僅來自「首位女性首相」的象徵意義，更在於成功將經濟焦慮轉化為政治動員。對長期面臨低薪、物價上升與就業不確定的年輕世代而言，「日本再起」口號提供了情緒出口，而暫停食品消費稅、投資AI與半導體產業等政策，則讓選民看見「短期減壓、長期增收」的雙軌路徑。這種結合情感與理性的政策敘事，使政治支持呈現近似偶像文化的動員效果，「早苗活」更成為社群平台熱門關鍵字，顯示政治人物形象已與流行文化深度融合。

高市早苗的選民，特別在女性與家庭族群中更顯親和力。（彭博）

高市提暫停8%食品消費稅 獲年輕家庭共鳴

這股人氣背後，其實映照的是日本經濟結構的深層焦慮。2025年日本GDP年減1.8%，實質薪資連續多月下滑，但核心通膨卻持續上升，形成「薪資停滯、物價上升」的反差。高市提出暫停8%食品消費稅兩年，被視為直接回應生活成本壓力的政策工具，也因此迅速在年輕家庭中獲得共鳴。政策設計上，她並非單純以減稅刺激消費，而是搭配產業升級與長期投資，試圖打造就業與薪資成長的預期，這正是吸引年輕選票的關鍵。

不過，市場對「早苗經濟學」的評價則呈現兩極。《路透》指出，日本企業界約三分之二擔憂其財政擴張路線可能加重政府債務壓力。選後金融市場亦出現典型反應：股市因成長預期上升而創高，但日圓走弱、國債殖利率攀升，反映投資人對財政紀律的疑慮。

《CNBC》進一步指出，高市對升息態度保留，並傾向提名鴿派人士進入日本央行決策層，使市場重新評估貨幣政策正常化時程。日圓兌美元走弱，雖有利出口企業競爭力，卻同時推升進口成本，加劇通膨壓力，形成對民生不利的副作用。這種「股市強、匯率弱」的政策組合，正是市場對積極財政政策的典型反應。

高市早苗主張財政擴張政策及寬鬆的貨幣政策，導致日圓走軟、利率上升。（彭博）

日股維持高檔 家庭資產可增值1.5兆日圓消費增量

從資本市場角度觀察，高市路線與「安倍經濟學」存在高度相似性。《Diamond》分析，其核心在於透過財政擴張與寬鬆貨幣創造通膨預期，再以產業政策帶動經濟成長循環。選後日經指數突破5萬點，資產價格上升帶來「財富效果」，理論上可刺激消費回升。野村證券估算，若股市維持高檔，家庭資產增值可望帶來約1.5兆日圓消費增量，為經濟提供額外動能。

然而，匯率風險仍是最大隱憂。芝加哥商品交易所經濟學家諾蘭德指出，過去十餘年日圓呈長期貶值趨勢，反映日本持續寬鬆政策的結構性結果。對年輕世代而言，弱勢日圓具有雙面效果：一方面有利出口產業與就業機會，另一方面卻推高進口物價，直接衝擊生活成本。這種「產業受益、民生承壓」的分配矛盾，將成為高市政府未來施政的關鍵考驗。

綜合而言，「早苗熱」並非單純的人氣現象，而是日本社會在經濟停滯與世代焦慮下的政治投射。高市早苗成功以減稅與產業升級的組合政策，塑造出既能緩解當下壓力、又能描繪未來成長藍圖的治理想像，從而吸引年輕選民高度支持。

但長期而言，財政擴張、日圓走弱與債務負擔仍將持續考驗市場信心。若無法在成長與紀律之間取得平衡，「偶像式支持」可能轉瞬即逝；反之，若能推動薪資成長與產業升級落地，日本或將迎來新一輪由年輕世代驅動的經濟與政治轉型。

日經平均指數2月26日開高走高，盤中首次突破59000點再寫新高。（擷取自社群媒體）

