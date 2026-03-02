不想砸錢養車！內行人勸這5類「燒錢車」 中產階級千萬別買

不想花大錢養車！內行人曝這5類型車，中產階級千萬別買。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕身為中產階級消費者，比起外觀，價格、可靠性和長期價值更為重要，專家表示，若不想花大錢養車，最好避開過保固期的二手豪華車、大型SUV和卡車等5種擁有高風險或成本不可預測的車輛，不僅能讓你眼前的財務狀況更加穩健，更能讓你在未來幾年受益匪淺。

《GOBankingRates》報導，汽車和消費專家表示，中產階級若不想因購買車後，對經濟壓力造成巨大衝擊，那麼對於易故障、貶值快、維修成本高的車款，最好避而遠之，而以下5種類型，則是易讓你的預算捉襟見肘。

1.過保固期的二手豪華車

德國汽車城（German Car Depot）老闆蓋爾芬德（Alan Gelfand）表示，中產階級消費者應該避開所有不在保固範圍內的二手豪華車，尤其是德國或英國車型，或任何配備複雜系統的車型。

他說，一些豪華車型，包括一些老BMW和賓士車型，雖然這些車輛貶值很快，但修理和保養牠們的成本卻不會下降，這使得第二任或第三任車主必須承擔昂貴的維修費用。蓋爾凡德補充說，空氣懸吊系統、電子模組和其他高科技零件隨著時間的推移特別容易出現故障。

他說，中等收入家庭通常會損失大部分儲蓄來支付這些不可靠系統的必要維修費用。

2.大型SUV和卡車

蓋爾芬德警告人們不要購買大型SUV和全尺寸皮卡，尤其它最終可能成為你的日常通勤工具，那麼你可能會給自己造成巨大的經濟負擔。

他說，全尺寸SUV和大型皮卡的購置價格，加上保險費用、燃油經濟性差以及昂貴的輪胎、剎車和懸掛部件，無論行駛里程多少，長期來看擁有它們的成本都很高。車輛保養費用加上保險成本，最終會成為沉重的經濟負擔。

更好的選擇可能是中型SUV或跨界車，它們能以更低的長期成本提供更大的貨物空間。

3.早期電動車

如果您對2019年至2021年間生產的電動車感興趣，美國特種汽車零件公司（Specialty Auto Parts USA Inc.）市場總監薩拉塔（Ryan Salata）建議您三思。他提醒大家不要購買第一代和第二代電動車，因為電池技術已經取得了顯著進步，早期電動車的二手車價格可能波動較大。

1輛2020款雪佛蘭Bolt新車售價3.7萬美元（約新台幣116.18萬），但現在只賣1.4萬美元（約新台幣43.96萬元），貶值了62%。他說道，不如買本田、豐田或馬自達這樣的品牌。

薩拉塔建議選擇更可靠的車型，例如3年車齡的 Accord、 Camry 或Mazda6。這些車的售價通常在2.4萬美元到2.8萬美元（約新台幣75.36萬至87.92萬）之間，一般至少可以行駛20萬英里（約32萬公里），而且，這些車的維護成本相對較低，因此對於中產階級消費者來說更理想。

4.客戶投訴頻傳的車型

PissedConsumer.com消費者研究主管克拉克-辛普森表示，根據該平台在 2026年收到的投訴，中產階級消費者在購買雪佛蘭、特斯拉、日產、豐田、吉普和本田等品牌評價較差的車型之前應該仔細考慮。

「中產階級消費者不應忽視這些現象，因為真正的成本往往不僅僅是維修本身，」她說道，「還包括停工損失、誤工費、租車或拖車費用，以及當維修不順利或保修條款不明確時，長達數週甚至數月的焦慮不安。但這並不意味著消費者應該完全避開這些品牌，而是應該將購買這些品牌視為高風險行為，並據此制定相應的預算。」

5. 跑車

誰都不會否認跑車的魅力，不過，汽車行業專家穆森表示，「跑車貶值很快，因此更像是奢侈品而非實用工具」，而且它們在惡劣天氣條件下的操控性也不好，所以不適合作為日常通勤車輛。

