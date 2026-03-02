順益集團拿下賓士卡車台灣總代理權 即日起接手台灣業務

台灣商用車體系龍頭順益集團今（2）日正式宣布取得 Mercedes-Benz Trucks（賓士卡車）台灣總代理權，順益集團同步成立子公司「順賓商車股份有限公司」，自3月2日起全面接手台灣市場之銷售與服務業務。（順益提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣商用車體系龍頭順益集團今（2）日正式宣布取得 Mercedes-Benz Trucks（賓士卡車）台灣總代理權，順益集團同步成立子公司「順賓商車股份有限公司」，自3月2日起全面接手台灣市場之銷售與服務業務。

憑藉在台深耕近80年的產業經驗，順益集團獲得德國戴姆勒卡車集團（Daimler Truck AG）高度肯定，將 Mercedes-Benz Trucks 總代理納入集團服務版圖。

請繼續往下閱讀...

新成立的「順賓商車」將整合集團資源，負責品牌管理、車輛銷售與原廠零件供應；售後維修服務維持由旗下裕益汽車專業團隊與全台服務網繼續提供服務於3月2日起無縫銜接。

現有車主權益保障 服務無縫銜接

針對現有Mercedes-Benz卡車車主，順益集團特別強調「客戶權益將不受影響，服務不中斷。」

既有車輛保固與相關合約權益由順賓商車承接履行。車主維修紀錄與原廠技術支援將維持完整連動。

服務團隊維持原廠認證標準，確保每輛賓士重型商用車獲得專業照護。

順益集團表示，未來 Mercedes-Benz Trucks 在台的經營，將超越單純的車輛銷售，目標成為客戶事業發展的長期夥伴，透過順益集團綿密服務據點，縮短維修等待時間，降低車輛停工成本。

順益集團董事長林純姬表示，接下 Mercedes-Benz Trucks 總代理的重任，這不僅是集團發展的重要里程碑，也象徵順益對台灣運輸產業進化的長期承諾。

未來，順賓商車將秉持以客為尊的精神，提供高效且永續的商用車解決方案。

順賓商車已於3月2日正式啟動營運，將以全新的服務動能與專業技術，與台灣運輸業者並肩開創重型商用車市場新局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法