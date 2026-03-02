勞動基金1月大賺3947億創史上最高紀錄 收益率5.28％

勞動基金1月大賺3947億創史上最高紀錄。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕勞動部今天（2日）公布最新今年1月勞動基金運用情形。今年1月單月收益高達3947億元，創史上最高紀錄，收益率5.28%，整體勞動基金規模來到7兆9771億元。其中，新制勞退基金賺2618.8億元，如果以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約2萬餘元。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近 10 年多（2016~2026.01）平均收

益率分別為 9.29％及 9.66％，近 5 年多（2021~2026.01）平均收益率分別為 11.44％及 11.65％，投資績效穩健。

回顧 1 月市場表現，儘管地緣政治風險干擾不斷，且美國非農報告指出勞動市場仍延續疲軟趨勢，但失業率下滑顯示勞動市場仍具韌性，加上科技股與 AI 成長題材的支撐下，美股主要指數在高檔震盪。臺股方面，受惠於臺美關稅談判達成協議並獲得美國232 條款最惠國關稅優惠，以及台積電財報表現強勁，激勵臺股表現。

整體來看，1 月市場雖有起伏，但走勢相對穩健，勞動基金維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。

2026 年截至 1 月底，整體勞動基金規模為 7 兆 9771 億元，收益數為 3947 億元，單月收益率為 5.28％。另各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，因此，投資收益亦有所差異，其中，新制勞退基金規模為 5 兆 2,649 億元，收益率 5.03％；舊制勞退基金規模為 1 兆 722 億元，收益率 8.08％；勞保基金規模為 1 兆3959 億元，收益率 5.16％；就保基金規模為 1829 億元，收益率 0.28％；勞職保基金規模為 374 億元，收益率 0.17％；積欠工資墊償基金規模為 238 億元，收益率為 3.66％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 7,403 億元，收益率為 5.11％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 274 億元，收益率為5.95％。

展望未來，美國聯準會（Fed）最新公布的《褐皮書》顯示，隨著關稅帶來的相關成本壓力持續累升，部分企業開始將成本轉嫁給消費者，通膨壓力升溫，另報告指出就業情勢出現停滯，而人工智慧目前對就業市場影響雖然有限，但未來幾年衝擊將逐步顯現，然美國最高法院已裁定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》對各國徵收「對等關稅」違憲，關稅貿易政策後續發展仍具不確定性。

國內方面，由於出口持續暢旺，主計總處上修今年經濟成長率預測值至 7.71％，較前次預測值上修 4.17 個百分點，而台經院公布最新整體經濟預測，由於看好人工智慧需求續熱，加上民間消費動能回升，預測臺灣 今年經濟成長率為 4.05％，較前次預估上修 1.45 個百分點，然亦指出勞動力短缺及地緣政治風險等不確定因素仍存，後續仍需持續留意國際政經情勢動盪。

勞動基金運用局將持續密切掌握全球政經情勢，並因應情勢變化，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

