焦點股》廣達：Q4財報亮眼 逆勢演出

2026/03/02 10:52

廣達看好AI伺服器全年業績會有三位數成長，通用型伺服器也能有不錯的表現。（資料照）廣達看好AI伺服器全年業績會有三位數成長，通用型伺服器也能有不錯的表現。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於輝達（NVIDIA）GB200、GB300伺服器出貨強勁，2025年第四季每股盈餘衝上5.76元，創下歷史單季新高，帶動去年每股盈餘累計19.45元，同寫歷年新猷，帶動廣達今日股價逆勢上攻，截至上午10時10分暫報302元，漲幅3.6%，成交量2.8萬張。

廣達預計派發現金股利15.6元，配息率80.2%，以上週四（26日）收盤價291.5元計算，殖利率約5.35%。管理層預計輝達（NVIDIA）新一代的 Vera Rubin平台在今年8月可望出貨，但適逢起步初期，因此全年貢獻業績占比還不會太大，不過由於其延續既有GB200、300的系統設計，有助於整體量產進度與執行效率。

廣達觀察，AI伺服器出貨型態也持續朝向機櫃與叢集為主流，公司目前集中鎖定L11訂單，部分專案則延伸至L12，僅少數通用型伺服器仍維持單機配置，除了AI伺服器全年業績會有三位數成長，通用型伺服器也能有不錯的表現。

